La final de la Champions entre Barça y Olympique de Lyon se podrá ver en pantalla gigante en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la instalación de una pantalla de grandes dimensiones en el parque de les Glòries para seguir en directo la final de la Liga de Campeones femenina, en la que el conjunto azulgrana buscará un nuevo título continental. El encuentro enfrentará al FC Barcelona femenino con el Olympique de Lyon Olympique Lyonnais Féminin el próximo sábado 23 de mayo de 2026, a partir de las 18:00 horas. El partido se disputará en el estadio de Ullevaal, en Oslo, Noruega.

La iniciativa municipal permitirá seguir la final en un espacio público de la ciudad. El FC Barcelona femenino aspira a conquistar su cuarta Champions League en esta edición de la competición organizada por la UEFA Women's Champions League. La retransmisión se podrá ver desde el parque de les Glòries, uno de los espacios urbanos recientemente remodelados en la capital catalana, donde el consistorio prevé reunir a aficionados para seguir el partido en directo.

El Institut Barcelona Esports del consistorio barcelonés ofrecerá a todos los fans del Barçá la posibilidad de disfrutar de la final en unas condiciones muy especiales. ""Volvemos a tener en el parque de Glòries la retransmisión en directo de esta histórica final para que todos los barceloneses y barcelonesas que quieran acercarse puedan disfrutar de la que esperamos sea la cuarta victoria del Barça en esta competición", apuntóa el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

No es una iniciativa nueva: la temporada pasada, con motivo de la final entre el Barça y el Arsenal, ya se apostó por una pantalla gigante en el parque de las Glòries. La final de la Liga de Campeones femenina entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnais Féminin ya tiene horario confirmado. El encuentro se disputará el sábado 23 de mayo a las 18:00 horas (CEST).

El partido corresponde a la final de la UEFA Women's Champions League y enfrentará al conjunto azulgrana con el equipo francés por el título continental. En España, la retransmisión podrá seguirse en abierto a través de dos canales. A nivel autonómico, estará disponible en TV3, mientras que en el ámbito estatal la emisión correrá a cargo de RTVE. Además de la emisión en abierto, la final también podrá verse mediante la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición en streaming.