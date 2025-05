Fiesta de campeonas y ganas de Lisboa: "Nos lo dejaremos todo"

No hay mejor manera de cerrar la temporada en casa. La fiesta de las campeonas es cada año mejor y tanto las jugadoras como la afición la disfrutan como si fuese la primera, como algunos niños y niñas que vieron al Barça en directo por primera vez levantar un trofeo. Y esta comunió entre equipo y afición, indestructible, es una de las claves del éxito.

Al término del partido ante el Athletic, en la última jornada y el último del Johan, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, hicieron entrega del trofeo a las campeonas, que lo levantaron al ritmo de la música de la cantante Alexia Pascual y su particular ‘We are the Champions’. También se celebraban los premios individuales para Ewa Pajor, pichichi de la Liga con 25 goles y 9 asistencias, y el Zamora de Cata Coll, con un promedio de 0,5 goles encajados, con 11 encajados en 23 partidos, el mínimo exigido para llevarse el trofeo que en los últimos años no ha podido llevarse una guardameta del Barça por no haber disputado ese mínimo de encuentros.

Aunque no hubo fuegos artificiales por la hora, la fiesta tuvo de todo. Salieron una por una, primero todos los miembros del cuerpo técnico y staff y luego las jugadoras, cada una con una canción que había elegido. Cata, Patri, Kika, Salma y Vicky bailaron la suya y Pina, la más culé, salió con una bandera atada en la cintura y se besó el escudo para toda la grada.

PERE ROMEU, AL HABLA

Acto seguido, antes de la vuelta de honor con el trofeo y el confeti, y también las banderas gigantes con las caras de las jugadoras, tomó la palabra Pere Romeu, que se lanzó a cantar con la afición, micro en mano, algún cántico como ‘Ole le, ola la, ser del Barça és el millor que hi ha’ o ‘A Lisboa, oé’. El técnico quiso agradecer en primer lugar la confianza que la directiva, encabezada por Joan Laporta y con Xavi Puig como responsable del fútbol femenino, y la dirección deportiva, con Marc Vivés al mando, depositaron en él hace un año para liderar el proyecto.

“Para alguien que lleva tantos años en la casa, aunque sea joven, esta experiencia está siendo inolvidable, os estoy eternamente agradecido”, dijo Pere, ovacionado, mirando al palco. “Gracias a todos los que forman parte de esto por hacerme mejor entrenador. Teníamos muchas ganas de celebrar este título con todos vosotros, afición”, sentenció. “Ahora tenemos dos finales más y os necesitamos”.

LA PROMESA DE ALEXIA

La capitana cogió el relevo del míster y, después de agradecer a la gente su apoyo diario en cada partido, “por acompañarnos en este camino”, y a todo el staff y compañeras, hizo una promesa a los culés: “Ha sido un año increíble hasta ahora, hemos conseguido dos títulos, pero hace un año exactamente estábamos en la misma situación. Estaba aquí, hablando, en el Johan lleno, como cada semana, y con la opción de ganar dos títulos más. Que sepáis que nos lo dejaremos todo y más para poder levantar los cuatro títulos. Antes del año pasado no se habían ganado nunca los cuatro títulos y, por supuesto, tampoco dos veces. Queremos repetirlo. Vamos a Lisboa, vamos a Huesca y lo vamos a hacer por vosotros”.

Y también se acordó de Kika, lesionada, que no podrá jugar la final que tanta ilusión le hacía en su ciudad: “Vamos a hacer que te sientas orgullosa en tu casa”. Palabra de capitana