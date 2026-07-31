El fichaje de Kerolin por el Barça se retrasa

El FC Barcelona sigue pendiente de poder oficializar su gran fichaje para la próxima temporada. Cuando todo apuntaba a que Kerolin Nicoli viajaría a principios de la semana que viene a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato, la operación continúa sin hacerse oficial por un último trámite burocrático pendiente entre el Manchester City y el club blaugrana.

Según ha podido saber SPORT por fuentes cercanas a la operación, el acuerdo entre todas las partes está completamente cerrado. Existe un pacto entre el Barça y el Manchester City por el traspaso, así como un acuerdo total entre la entidad blaugrana y la internacional brasileña para su nuevo contrato. Sin embargo, la oficialidad se ha visto retrasada porque el conjunto inglés todavía no ha remitido toda la documentación necesaria para completar definitivamente la transferencia.

Este periódico ha confirmado que únicamente falta un documento definitivo para que ambas entidades puedan formalizar el traspaso y que el Barça pueda dar luz verde a la incorporación de la atacante. Una vez llegue esa documentación, el club activará inmediatamente los siguientes pasos: revisión médica, firma del contrato y anuncio oficial.

La previsión inicial era que Kerolin aterrizara el próximo lunes en Barcelona para completar todo el proceso, pero ese calendario ha quedado aplazado por este retraso administrativo. En el club, no obstante, transmiten absoluta tranquilidad y en ningún momento contemplan que la operación pueda correr peligro.

La incorporación de la brasileña fue uno de los asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada esta semana. En el comunicado oficial emitido por el club no se mencionó expresamente a Kerolin, aunque sí se informó de la inminente llegada de una nueva futbolista al primer equipo femenino, cuya incorporación se anunciaría una vez quedara formalizada la operación.

Tal y como adelantó SPORT, el Barça abonará 1,2 millones de euros fijos, una cifra que puede elevarse hasta 1,5 millones mediante variables ligadas al rendimiento, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la sección femenina.

La dirección deportiva considera a Kerolin una incorporación estratégica para reforzar una delantera que este verano ha sufrido importantes cambios. Su velocidad, capacidad de desequilibrio, polivalencia ofensiva y experiencia internacional convencieron plenamente al club, que hizo un importante esfuerzo económico para incorporarla. También fue decisiva la voluntad de la propia futbolista, que desde el primer momento trasladó su deseo de jugar en el Barça pese a tener contrato en vigor con el Manchester City.

Salvo un giro completamente inesperado, el fichaje de la brasileña no corre ningún riesgo. En el Barça únicamente esperan recibir el último documento procedente del Manchester City para poder anunciar oficialmente un traspaso que ambas partes consideran cerrado desde hace días.