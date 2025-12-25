¿Fichaje en invierno o repesca de Dragoni?

Las bajas que ha acumulado el Barça en los últimos meses han abierto un debate en los despachos del club. Especialmente sensible es la de Aitana Bonmatí, que no reaparecerá hasta mediados o finales de abril, lo que obliga a replantear la planificación deportiva a corto plazo.

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, la dirección deportiva del FC Barcelona estudia si existe algún margen para incorporar a una futbolista. El problema es el de siempre: el club sigue condicionado por el fair play financiero y por las normas de la LaLiga de Tebas, lo que deja la operación, a día de hoy, en punto muerto. En caso de que se abriera una mínima ventana, el perfil estaría claro: una jugadora que mejorara lo que hay, con impacto inmediato y sin apenas necesidad de adaptación.

Ante este escenario y con las bajas en el centro del campo, en el club hay sobre la mesa una alternativa interna, como avanzó Esport3: la opción de repescar a Giulia Dragoni, cedida por segundo curso consecutivo a la Roma, aunque de momento no hay nada y sería algo para decidir más allá del 1 de enero.

La italiana llegó al conjunto romano en octubre, tras superar una lesión de tobillo que requirió intervención quirúrgica, y fue ganando peso progresivamente. En la Serie A suma nueve partidos y cuatro goles, mientras que en la Champions ha disputado los seis encuentros, con un tanto, en un equipo ya eliminado de la competición europea