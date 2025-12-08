Fichaje Brugts para el 'sprint' final de año

Pere Romeu recibió varias buenas noticias el sábado durante el partido contra el Costa Adeje Tenerife: además de la trabajada victoria por 2-0, también pudo celebrar el buen rendimiento de las jóvenes canteranas con el primer equipo. Además, también estuvo de enhorabuena al tener disponible a Esmee Brugts, quien recibió el alta médica para el encuentro con el cuadro isleño, después de haberse hace unos pocos días.

La neerlandesa no pudo retirarse por su propio pie y necesitó las asistencias médicas para abandonar el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc en el clásico liguero contra el Real Madrid. En primera instancia, parecía una sobrecarga; la lateral forzó para el partido de Champions contra el Chelsea y tuvo que volver a ser sustituida. Tras el partido en Londres, se le diagnosticó una tendinopatía de la cinta iliotibial en la cara externa de la rodilla derecha.

Un imprevisto que le impidió estar disponible contra el Levante el 23 de noviembre y tampoco le permitió ser convocada con Países Bajos durante el parón de selecciones. Eso sí, ya estuvo disponible para enfrentarse al Tenerife y jugó los últimos 18 minutos, sustituyendo a Carla Julià. Nuestra protagonista pudo recuperar el ritmo de competición en la víspera del importante partido de la Fase liga de la Women's Champions League contra el Benfica este martes (18:45 horas) en el Estadi Johan Cruyff.

El calendario y las bajas

Así pues, un refuerzo de nivel para el tramo final del año, en el que el Barça disputará sus últimos cuatro partidos del 2025 cada tres o cuatro días: 10 de diciembre ante el Benfica, el día 13 contra el Badalona Women, el miércoles 17 visitando la capital francesa para medirse al Paris FC Féminines en la última jornada de la Fase liga de la Women's Champions League y el 21 de diciembre frente al Alavés a domicilio.

Así pues, la enfermería blaugrana sigue aligerándose, aunque en ella quedan lesionadas muy importantes para el equipo: Ona Batlle (esguince de grado 2-3 en el ligamento lateral externo del tobillo derecho), Patri Guijarro (fractura de estrés en el hueso escafoides del pie derecho) Aitana Bonmatí (fractura de peroné y cinco meses de baja) y Kika Nazareth (esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo).