Festival con manita del campeón para celebrar la Liga

El Barça celebró la conquista de la Liga F con otra goleada antes de afrontar las dos grandes finales que marcarán el cierre de temporada. El conjunto azulgrana se impuso por 5-0 al Levante en un partido en el que el resultado era casi lo de menos: tarde de fiesta para el barcelonismo tras proclamarse campeón y día muy duro para un histórico del fútbol femenino español, que certificó su descenso a Primera RFEF.

Después del desgaste físico y emocional de la Champions, Pere Romeu apostó por un once lleno de rotaciones pensando en las finales de Copa y de la Liga de Campeonas. Futbolistas como Aïcha, Kika, Sydney, Adriana, Fenger o Torrejón tuvieron protagonismo de inicio, mientras que piezas importantes como Patri Guijarro y Ona Batlle descansaron completamente. De las habituales, además de Cata Coll, solo repitieron Vicky López, Serrajordi y Pina.

El Barça monopolizó el balón desde el primer minuto, aunque las ocasiones claras tardaron unos minutos en llegar. La encargada de abrir el marcador fue Vicky López con un auténtico golazo. La joven azulgrana recibió en la frontal y sacó un disparo cruzado directo a la escuadra para hacer el 1-0. Poco después apareció Pina, máxima goleadora de esta Liga F. Tras avisar con un disparo al palo, la de Montcada no perdonó en la siguiente: controló con calma un gran pase al espacio de Kika Nazareth y definió con tranquilidad.

Tras el descanso, Aitana Bonmatí volvió a tener minutos después de reaparecer ante el Bayern y dejó buenas sensaciones, intensa y llegando constantemente al área. También entró Salma Paralluelo, decisiva en el tercer gol con una asistencia para Pina, que firmó su doblete. Adriana Ranera rozó el suyo con un disparo al palo antes de que Carla Julià hiciera el cuarto con un impecable cabezazo tras centro de Vicky.

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El Barça terminó el partido con diez jugadoras después de la lesión de Aïcha, cuando Romeu ya había agotado los cambios. Ni así dejó de atacar. Sydney Schertenleib, que llevaba todo el partido buscándolo, cerró la goleada con una rosca perfecta para el definitivo 5-0. Tres puntos más para un campeón que sigue afinando sensaciones antes del tramo decisivo del curso