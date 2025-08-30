Festival blaugrana para debutar

Nueva temporada, mismo rendimiento y sensaciones. El FC Barcelona arrancó el nuevo curso tal y como lo terminó la campaña pasada: goleando y ganando. Las blaugranas sumaron los tres primeros puntos de la Liga F después de imponerse al Alhama CF ElPozo, recién ascendido a la máxima categoría, por 8-0, gracias a un hat-trick de Pina, al doblete de Graham Hansen, además de los tantos de Aitana, Pajor y Ona Batlle.

Las de Pere Romeu no tuvieron piedad con las murcianas e inauguraron el marcador en los primeros compases del encuentro. Graham abrió la lata tras rematar con la espalda -sí, han leído bien- un centro de Mapi León muy mal defendido por las visitantes. Pocos instantes después, combinación entre la noruega y Ona Batlle por el carril diestro para que Aitana, entrando desde segunda línea, rematase de primeras al fondo de las mallas.

A la media hora de encuentro, Ewa Pajor, la pichichi del curso pasado, inauguró su cuenta particular, aprovechando un regalo de la defensa del Alhama. Despeje horrible que la polaca, siempre con la caña a punto, pescó en el interior del área para situar el 3-0. Esmee Brugts pudo sumarse a la fiesta goleadora, pero su disparo se estrelló en el travesaño.

Quien sí vio puerta fue la otra lateral: Ona Batlle. Zambombazo desde la frontal del área directo a la escuadra, imparable para Elena del Toro. Un tanto que subió al luminoso del Johan Cruyff en el tiempo añadido del primer tiempo y que permitió a las catalanas irse al descanso con un amplio y cómodo 4-0.

Dos debuts y un hat-trick

En la reanudación, Romeu dosificó algunos esfuerzos y dio entrada a Laia Aleixandri y Aïsha Cámara, quienes debutaron con el primer equipo blaugrana. También reapareció Kika Nazareth con la elástica blaugrana, tras haber superado la grave lesión de rodilla. Pero el nivel no bajó ni una milésima y los goles siguieron cayendo: Graham completó su doblete empujando a placer un balón que le asistió Pajor.

Clàudia Pina, que también entró desde el banquillo, se apuntó un hat-trick en apenas media hora: anotó el sexto definiendo a la perfección un gran disparo cruzado y volvió a ver puerta, prácticamente, en la siguiente acción de volea y tras tocar el travesaño. Tuvo suspense el gol -y no por tocar la madera- sino porque el Alhama solicitió la revisión de la acción por una posible mano de Kika en el inicio de la jugada, pero la acción no fue invalidada. El tercero llegó sobre la bocina, empujando el esférico en boca de gol, tras un córner servido por Mapi.