Fenger no seguirá en el Barça

La etapa de Martine Fenger en el FC Barcelona llegará concluirá esta temporada. La delantera noruega no continuará vinculada a la entidad azulgrana después de finalizar su contrato, poniendo punto final a dos campañas en las que ha formado parte del Barça B femenino y ha dado sus primeros pasos en la élite con el primer equipo.

Fenger ha dado este curso el salto al primer equipo femenino del FC Barcelona. La delantera noruega ha participado en 12 encuentros oficiales y ha anotado tres goles, estrenándose además como goleadora con el conjunto azulgrana tras su llegada al club en 2023 procedente del Kolbotn

La futbolista aterrizó en la disciplina azulgrana en el verano de 2023 procedente del Kolbotn, club de su Noruega natal. Su incorporación tuvo como objetivo reforzar el proyecto del Barça B, un equipo que se ha consolidado como uno de los grandes activos del primer equipo.

Aunque su vínculo con el FC Barcelona finalizará este verano, la internacional noruega deja una imagen positiva tras su paso por la entidad catalana. Su progresión durante estos dos años y su estreno con el primer equipo representan algunos de los hitos más importantes de una etapa que le ha servido para continuar creciendo como futbolista en uno de los clubes de referencia del fútbol femenino mundial.

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Con esta salida, el Barça pone fin a la relación contractual con una jugadora que ha formado parte del proyecto de cantera durante las últimas temporadas y que ahora emprenderá una nueva etapa profesional lejos de la Ciudad Condal. Mientras tanto, el club sigue trabajando en la planificación de la próxima campaña, tanto en el primer equipo como en sus categorías inferiores, con el objetivo de mantener la competitividad y continuar impulsando el talento joven.