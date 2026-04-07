Fenger rompe la barrera y se estrena con el Barça

Martine Fenger ya tiene su primer gol con el primer equipo del Barça. La delantera noruega cerró la goleada ante el Badalona (6-0) y, al fin, vio premiada su insistencia después de varios intentos y dos tantos anulados desde su debut esta temporada.

El destino quiso que fuera precisamente ante el mismo rival que ya le había negado la alegría meses atrás. En su estreno, el 2 de noviembre ante la Real Sociedad, Fenger llegó a marcar el que podía haber sido el gol del empate en la única derrota azulgrana del curso, pero fue anulado. El segundo también se lo invalidaron frente al Badalona, el 13 de diciembre, en una acción que suponía el 1-5 y que parecía todavía más clara. A la tercera fue la vencida.

Esta vez no hubo dudas. Fenger entró en el minuto 76 y apenas dos minutos después, en el 78, encontró el premio. La jugada la iniciaron Vicky López y Claudia Pina, Salma Paralluelo puso el centro desde la izquierda y la noruega apareció sola para empujar el balón y firmar el 6-0. Lo celebró con ilusión y rabia, consciente de lo mucho que le había costado estrenarse.

Alegría compartida

Tras el pitido final, la felicidad era evidente. Fenger, pletórica, lo festejó especialmente con Sydney Schertenleib, con quien mantiene una relación más estrecha dentro del vestuario, y también con Kika Nazareth y la mascota CAT. La capitana, Alexia, tampoco dudó en abrazarla en una escena que reflejaba la alegría colectiva por un gol muy esperado. Así lo demostró Salma: “Estoy súper contenta por ella. Todas lo estamos. Es una trabajadora nata, lo está haciendo muy bien y muy contenta por su primer gol, que siempre es especial”, destacó la que le hizo la asistencia tras el partido.

Más allá de los tantos anulados, Fenger había buscado el gol desde el primer día. Con el filial arrancó el curso a gran nivel, siendo pichichi con siete tantos en seis partidos, hasta entrar en dinámica total del primer equipo. Desde entonces ha sumado diez apariciones, la mayoría en minutos finales, y dos titularidades, manteniendo siempre la insistencia hasta encontrar el premio.

Era, además, la única futbolista en dinámica del primer equipo que aún no había marcado esta temporada. Todas sus compañeras ya se habían estrenado y, entre las jugadoras del filial, lo habían hecho Carla Julià, con cinco goles, y Ainoa Gómez. A esa lista se une ahora Fenger. El primer gol ya ha llegado. Y, visto el alivio con el que lo celebró, puede ser solo el comienzo