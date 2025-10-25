La Federación confirmó la lesión de Salma Paralluelo

La Federación Española confirmó los peores presagios y ratificó que Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda que la mantendrá de baja durante un largo periodo de tiempo en el FC Barcelona y la Selección. La delantera del Real Madrid Athenea del Castillo fue la elegida para sustituir a la atacante blaugrana en la convocatoria de la selección española de cara a la vuelta de las semifinales en la Liga de Naciones femenina.

"Tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de este sábado a Salma Paralluelo, a la jugadora maña se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda. La futbolista del Barcelona regresará a la Ciudad Condal para comenzar su recuperación", informó la RFEF mediante un comunicado oficial.

España consiguió un triunfo contundente frente a Suecia (4-0) que deja muy encarrilada la eliminatoria a falta del encuentro de vuelta el próximo martes día 28. Sin embargo, el duelo dejó un sabor un tanto agridulce a causa de la lesión de Salma a raíz de una dura entrada de una rival.

En su lugar, Sonia Bermúdez convocó a Athenea del Castillo que se incorporó a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado para preparar el choque que se jugará en el Gamla Ullevi de Gotemburgo el próximo martes.

Ya por la tarde fue el Barça el que detalló el alcance de la lesión de la delantera aragonesa con un nuevo comunicado, una vez que fue diagnosticada por los servicios médicos del club:

"Las pruebas realizadas esta tarde a cargo de los Servicios Médicos del FC Barcelona a la jugadora del primer equipo Salma Paralluelo han confirmado que sufre una ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, sin otras lesiones asociadas. El tiempo previsto de recuperación será entre 8 y 10 semanas".

Un duro golpe para Pere Romeu que ve cómo la enfermería del Barça se sigue llenado. La delantera polaca Ewa Pajor se lesionó frente al Atlético en el complejo posterolateral de la rodilla derecha y más grave es la situación de Patri Guijarro que aún tiene por delante tres meses de baja tras la fractura que sufrió en el pie en el duelo de la Champions frente a la Roma. Ahora es Salma Paralluelo quien deberá estar un tiempo importante fuera de los terrenos de juego.