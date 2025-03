FC Barcelona - Valencia: horario y dónde ver por TV y online el partido de la Liga F

El Barça recibe al Valencia este fin de semana en la Jornada 21 de la Liga F después de disputar la ida de las semifinales de la Copa de la Reina contra el Real Madrid.

El equipo dirigido por Pere Romeu va primero en la clasificación de la competición doméstica, con 17 victorias y solo una derrota y está a cinco puntos del segundo, el Madrid. Por otro lado, las de Cristian Toro son últimas en la tabla con 8 puntos y tan solo suma una victoria.

Marzo es un mes cargado de partidos para el Barcelona porque, junto a los encuentros de liga, también disputará la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina y la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Women's Champions League contra el Wolfsburgo. Por ese motivo, no sería de extrañar si el técnico catalán decide alinear un once con rotaciones para el domingo y así poder tener piernas frescas cuando toque encarar enfrentamientos más complejos.

Romeu recuperó para el último partido a Alexia Putellas, Fridolina Rolfö y Kika Nazareth, dejando la enfermería vacía. Rolfö pudo sumar unos pocos minutos contra el Real Madrid, pero Alexia y Kika se quedaron todo el encuentro en el banquillo. Contra el Valencia será un buen momento para que las tres futbolistas puedan volver a coger confianza y adaptarse al ritmo de juego.

En Liga F, después del equipo valenciano, el Barça viajará hasta Tenerife el próximo 15 de marzo, 8 días antes de recibir al Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Este último será un partido vital para ambos conjuntos en el campeonato doméstico: las azulgranas buscarán ampliar la distancia en la tabla mientras que las blancas intentarán acercarse a la primera posición de la tabla.

Palabra de Romeu

El técnico blaugrana no olvida que en el encuentro de la primera vuelta, las blaugranas sufrieron de valiente en Mestalla ganando 0-1. "Fue un partido que nos costó mucho, no estuvimos nada finas en el juego, en las finalizaciones. Marcamos en la segunda parte y de penalti, no hicimos un gran partido. Jugamos en casa con nuestra afición, estamos enchufadas y con ganas", aseguró.

Pere Romeu definió de la siguiente manera al Valencia: "En fase defesiva suele ser algo más agresivo en camp rival, tiene momentos de presión alta, en los duelos van fuertes, comete bastantes faltas, marcan pocos goles, pero últimamente han anotado algunos a balón parado".

No obstante, el entrenador catalán reconoció que hará rotaciones porque "venimos de un partido muy exigente a nivel físico y mental, un clásico siempre nos obliga a sacar nuestra mejor versión", pero "sacaremos un once competitivo porque tenemos una plantilla muy completa".

HORARIO FC BARCELONA - VALENCIA

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Valencia, correspondiente a la jornada 21 de la Liga F, tendrá lugar el domingo 9 de marzo a las 12.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

DÓNDE VER POR TV FC BARCELONA - VALENCIA

El partido entre el Barça y el Valencia se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar+ y DAZN; además, también se podrá seguir a través de SPORT.