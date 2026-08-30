FC Barcelona - Tenerife: El Barça busca la octava Liga consecutiva

Arranca una nueva temporada para el FC Barcelona femenino. Las azulgranas vuelven a ponerse en marcha en la Liga F con el objetivo de mantener su hegemonía y seguir haciendo historia después de un curso en el que volvieron a levantarlo todo. El primer obstáculo será el Costa Adeje Tenerife, que visita esta tarde el Estadi Johan Cruyff (19:00 horas) en la primera jornada del campeonato.

Será un estreno especial para el conjunto dirigido por Pere Romeu. Por primera vez en muchos años, el Barça afrontará una temporada sin Alexia Putellas, después de la salida de la capitana y la gran referente de la historia del fútbol femenino azulgrana. El equipo deberá comenzar a construir una nueva etapa sin una futbolista que ha marcado una época, aunque la exigencia seguirá siendo exactamente la misma: ganar.

En busca de la octava consecutiva

Y hacerlo desde el primer día. El Barça buscará iniciar con buen pie el camino hacia su octava Liga F consecutiva, una competición que domina con mano de hierro desde la temporada 2019-20. Para ello, Pere Romeu tendrá que gestionar también algunas ausencias importantes en este inicio de curso. La más destacada es la de Aitana Bonmatí, que todavía no está preparada para regresar a la competición.

Aitana Bonmatí en el gimnasio tras la sesión de entrenamiento / FC BARCELONA

“Todavía no, está haciendo entrenamiento individualizado. Se irá reincorporando poco a poco, pero aún no está disponible”, explicó el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro. Una baja de peso para un equipo que tendrá que empezar el campeonato con lo que tenga. “Jugaremos con lo que tengamos”, avisó Romeu.

Enfrente estará un Tenerife que ya demostró la temporada pasada que puede complicar mucho las cosas al Barça. Las canarias terminaron en una meritoria cuarta posición y no lo pusieron nada fácil en su visita al Johan Cruyff, donde las azulgranas tuvieron que trabajar para acabar imponiéndose por 2-0.

Duelo exigente

Romeu espera, por tanto, un estreno exigente. “Será un partido exigente, contra un rival duro. Siempre es agresivo, intenso, va al duelo, se defiende con todas las jugadoras y puede contraatacar”, analizó el entrenador, que tiene claro qué deberá hacer su equipo para empezar sumando de tres. “Tendremos que sacar una versión buenísima para conseguir los tres puntos en casa, con nuestra gente”.

Pere Romeu en un entrenamiento del Barça / Gorka Urresola (SPORT)

El duelo servirá también para comprobar el estado de las nuevas incorporaciones. Romeu se mostró satisfecho con la adaptación de los refuerzos que han llegado este verano y destacó que están preparados para afrontar las exigencias del Barça. “Estoy contento con las incorporaciones. Cuando vienes aquí, el tipo de partido es diferente a lo que vienes haciendo: dominar, jugar muy arriba… Están en un buen punto de adaptación”, aseguró.

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El reto vuelve a ser mayúsculo. El Barça comienza una temporada sin Alexia, todavía sin Aitana y con nuevas piezas, pero con el mismo objetivo que en los últimos años: seguir ganándolo todo. El primer paso hacia la octava Liga consecutiva pasa esta tarde por superar al Tenerife en el Johan Cruyff.