FC Barcelona - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV el clásico de la Liga F

El clásico femenino vuelve a escena en Montjuïc. Desde aquel primer cruce en 2019 —incluyendo los dos duelos previos ante el Tacón— la historia se ha inclinado de forma casi obsesiva hacia un mismo lado: 21 enfrentamientos, 20 victorias azulgranas y un único triunfo blanco, precisamente el último. Aquel 1-3 todavía se recuerda en el vestuario como una herida abierta, una anomalía que convierte el partido de este sábado en algo más que un choque de Liga F.

Los números hablan por sí solos. El Barça es la mejor defensa de la Liga F (dos goles encajados) y ha convertido Montjuïc en un fortín: siete victorias seguidas en casa sin recibir un solo gol, con una media ofensiva de 4,8 tantos por encuentro. El Madrid, por su parte, domina el balón parado y el juego aéreo: cinco goles de cabeza, el mejor dato del campeonato. Un factor a vigilar ante un Barça que todavía no ha concedido ninguno por arriba.

Y luego está Caroline Graham Hansen, la pesadilla blanca por excelencia. Nueve contribuciones de gol desde 2019 —tres tantos y seis asistencias— la convierten en la jugadora más determinante de la historia reciente del Clásico. Arriba del todo en la tabla goleadora histórica sigue Alexia Putellas (10). Le siguen Patri y Pajor (7), y un grupo que forman Pina, Mariona, Salma y la propia Graham (5). La única madridista en ese top-10 es Weir, con tres. Una diferencia que explica buena parte del relato.

Alineaciones probables del Barça - Real Madrid

Sobre el papel, todo apunta a un Barça dominante. Pero los Clásicos entran muchos más factores en juego. A pesar de las ausencias de larga duración —Patri y Salma siguen fuera—, el bloque funciona. Aitana, Alexia, Vicky López, Paredes, Aleixandri, Pina y el resto de habituales han sostenido un equipo que juega con naturalidad, incluso en los momentos de mayor exigencia. Y la noticia que lo cambia todo: Pajor y Kika Nazareth ya están de vuelta.

Todo apunta a que la polaca puede recuperar la titularidad, un movimiento que devolvería a Graham Hansen a su ecosistema natural en banda… aunque Vicky oposita seriamente a quedarse en el once.

Enfrente aparece un Real Madrid que empieza a parecer reconocible. La llegada de Pau Quesada no activó al equipo de inmediato, pero el tiempo ha asentado ideas y rendimiento. El conjunto blanco llega tras empatar en el añadido contra el Paris FC en Champions, pero también con la convicción de quien ya ha ganado en Montjuïc. Linda Caicedo, Caroline Weir, Eva Navarro y una defensa reordenada alrededor del eje Lakrar–María Méndez sostienen una estructura mucho más sólida que la del curso anterior.

Alineaciones probables del Clásico femenino / Sport.es

Horario del Barça – Real Madrid

El clásico de la Liga F se disputará este sábado a las 16:00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys (Montjuïc), en el que se espera que suban hasta la montaña mágica más de 30.000 culés para animar a las de Pere Romeu.

Dónde ver el Barça – Real Madrid

El partido podrá seguirse en directo a través de DAZN 2, disponible también en Movistar+ (dial 71). Desde SPORT también te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.