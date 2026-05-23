Women's Champions League
El VAR anula un gol al OL Lyonnes ante el Barça en la final de la Champions de Oslo
El OL se adelantó en el marcador con un fuera de juego en el que todo el cuerpo de Heaps estaba en posición antirreglamentaria
Susto mayúsculo en Oslo. En una de las acciones más delicadas del inicio del partido, cuando solo se habían disputado quince minutos, el OL encontró premio tras una jugada en la que intervinieron hasta tres jugadoras: Heaps, Renard y Cata Coll. El VAR llegó para hacer justicia.
La jugada tuvo de todo. Primero, una gran respuesta de la guardameta blaugrana. Cata logró rechazar el primer remate, pero el balón quedó vivo dentro del área y Wendie Renard aprovechó la segunda acción para enviarlo a la red. El OL Lyonnes celebró el tanto y durante unos segundos dio la sensación de que el gol subiría al marcador. Sin embargo, la revisión frenó el saque de centro del Barça.
La decisión final fue clara: fuera de juego de Renard. El tanto quedó anulado y el Barça respiró porque, tras verse las imágenes, era fuera de juego clarísimo y lo raro fue que no hubiera sido señalado en directo desde la juez de línea. La imagen fue muy evidente: mientras las jugadoras ya estaban prácticamente listas para reanudar el juego, la tecnología corrigió la acción y devolvió el 0-0 al marcador.
Lo cierto es que las de Pere Romeu arrancaron mal el partido ante un conjunto rival que estuvo más intenso y que propuso más en ataque. Pese a ello, el marcador mantuvo el 0-0 inicial, permitiendo que el Barça no se viera obligado a remontar. Fue extraño ver cómo no se señaló la posición antirreglamentaria cuando todo el cuerpo de la futbolista que acabó rematando estaba fuera de juego.
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