FC Barcelona - Atlético de Madrid: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Supercopa de España femenina

El Barça femenino se verá las caras ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. El conjunto azulgrana buscará trazar el camino hacia revalidar el título que ya logró el curso pasado. El primer objetivo, las 'colchoneras' en Butarque.

El Barça de Pere Romeu tiene otra cita grande marcada en su agenda. Otra oportunidad para acercarse a un título especial. Las azulgranas son líderes incontestables en la Liga F, con 48 puntos y a 9 del segundo clasificado, el Real Madrid. Hasta el momento, pleno de victorias (16) en el registro liguero. El oponente de esta cita, el Atlético de Madrid, es tercero en la tabla con 29, alejado de intimidar el liderato. Las catalanas llegan tras vencer por 0-2 al Athletic Club, y las madrileñas de empatar ante el Levante Badalona por 1-1. Las pupilas de Víctor Martín ya conocen lo que es ganar el título de Supercopa de España, y es que en 2021 fueron ellas los vencedores en una final que cerraron por 3-0 ante el Levante UD.

El precedente liguero sonríe a las azulgranas

Las capitaneadas por Pere Romeu ya se enfrentaron al Atlético de Madrid de Víctor Martín en la Liga F y firmaron una irrefutable victoria por 0-3. Este precedente permite encarar el choque con optimismo, pero sin excesiva seguridad, pues relajarse solo podría llevar a un encajar un susto que no entendería de segundas oportunidades. De todos modos, la superioridad que mostró el Barça en el encuentro liguero de noviembre de 2024 es una muestra fehaciente del buen hacer culé y el conocimiento previo de cómo conducir la estrategia para, esta vez, traducirlo a la Supercopa de España.

Pere Romeu, con la vuelta de Hansen, tiene a todas las jugadoras disponibles

El Barça quiere su quinta Supercopa de España, y parte como el gran favorito a la consecución de su gran objetivo. Para ello, primero deberá apartar de su camino al Atlético de Madrid en semifinales. Lo cierto es que la enfermería culé sonríe vacía, y Pere Romeu no verá su trabajo interferido por decisiones de salud. Quien entrenó con absoluta normalidad fue Graham Hansen, la cual recibió el alta médica y está en la convocatoria para el desplazamiento a Madrid.

El entrenador culé apuntó que "el equipo ha hecho dos buenas sesiones de entrenamiento tras un partido en San Mamés que no fue el mejor, no estuvimos demasiado acertadas". No tuvo reparos en reconocer que "no hicimos un gran partido", a lo que añadió que "ahora nos jugamos el primer título y el equipo llega bien". Pere Romeu despejó dudas y aclaró lo que era un secreto a voces: "Hansen está bien, estará disponible". Respira el barcelonismo.

Romeu también añadió, acerca del Atlético de Madrid, que "quizás en Liga no ha sido un equipo continuista a nivel de victorias, pero hay veces que cuando en Liga te descuelgas de estas plazas de arriba, lo que te queda es la Supercopa, la Copa... y esto es siempre un 'extra' de motivación". "Es un partido a 90 minutos. Pienso que el Atlético es un buen equipo, juega a un buen fútbol, tienen una fase ofensiva bastante ordenada. Es uno de los punteros en esta Liga y a 90 minutos será un partido muy exigente", analizó el técnico catalán en la previa.

Real Madrid o Real Sociedad esperan en la gran final

En caso de que el Barça logre la clasificación para la final de la Supercopa de España, se enfrentará al equipo clasificado de la otra semifinales en disputa: Real Madrid y Real Sociedad. Será el 23 de enero y uno de los combinados sería el rival a batir para repetir título del curso anterior y volver a tocar el cielo, una vez más, con otro título para las vitrinas azulgranas.

HORARIO DEL BARÇA - ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA FEMENINA

El partido de la Liga F entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará este miércoles 22 de enero a las 19.00 horas en Butarque.

DÓNDE VER EL BARÇA - ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA FEMENINA

El encuentro de Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid podrá verse a través de Esport3, La 2 de TVE y también la web de RTVE Play.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA