FC Barcelona - Athletic Club: Horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

Partido trampa el que tiene el FC Barcelona por delante este fin de semana. Las blaugranas, después de clasificarse para la final de la Copa, reciben al Athletic Club en el Estadi Johan Cruyff justo antes de iniciar el 'tourmalet' de clásicos contra el Real Madrid. Hasta tres partidos consecutivos disputarán frente a las blancas en tan solo ocho días de diferencia entre la eliminatoria de los cuartos de final de la Women's Champions League y el encuentro de la competición doméstica.

Los blaugranas llegan a este encuentro desde lo más alto de la clasificación de la Liga F con 63 unidades en su casillero, diez más que el Real Madrid, segundo clasificado con 53 puntos. El Athletic Club, por su parte, ocupa la octava posición con 32 puntos, alejado de los puestos europeos. Eso sí, las leonas vienen de sumar dos triunfos consecutivos, contra el Eibar (0-1) y el Madrid CFF (4-1); aunque lejos de la racha de 23 partidos que encadenan las catalanas sin perder: desde el 2 de noviembre ante la Real Sociedad (1-0).

Por ello, el partido contra el Athletic adquiere unos tintes venenosos, después de la euforia de conseguir el pase a la final de la Copa al superar al Badalona Women en la vuelta de las semifinales por 4-1 y justo antes de un triple clásico del cual es imposible abstraerse. "Es un partido importante y queremos sumar los tres puntos. Queremos hacer el mejor partido posible y que nos dé buenas sensaciones para lo que nos viene", expresó Pere Romeu en la previa del partido y recordando que, a pesar del triunfo en la competición del 'KO' el equipo demostró que puede mejorar en muchas facetas: "el otro día no tomamos buenas decisiones con el balón", añadió.

Se acerca la hora de la verdad para el Barça, que puede dar un golpe definitivo a la Liga F cuando restan ocho partidos para acabar el campeonato y un triunfo en el clásifco liguero les daría una ventaja insalvable que les dejaría tocando el título con la yema de los dedos. En cuanto a la Champions, en caso de imponerse al Real Madrid, se verían las caras en semifinales frente al vencedor de la eliminatoria entre Manchester United y Bayern de Múnich. Antes, sin embargo, las catalanas deberán hacer un pequeño 'break' mental, olvidarse de las blancas y centrarse en el duelo liguero contra el Athletic Club.

Horario y dónde ver el Barça - Athletic

El partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club, correspondiente a la 23ª jornada de la Liga F, se disputará este sábado, 21 de marzo, a las 19.00h en el Estadi Johan Cruyff.

El encuentro podrá verse por televisión en DAZN.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Gemma Font; Torrejón, Paredes, Ranera, Brugts; Serrajordi, Sydney, Kika; Carla Julià, Fenger y Pina.

Athletic Club: Santana; Añorga, Landaluze, Arana, Nevado; Valero, Pinedo, Gurtubay; Sara Ortega, Azkona y Agote.