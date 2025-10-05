El experimento de Pere Romeu con Salma que puede acabar en otra reconversión ganadora

Salma Paralluelo de carrilera es una imagen que, de entrada, puede desconcertar. Pero el Barça ya ha hecho de las reconversiones una de sus señas de identidad. Fridolina Rolfö convertida en lateral en la temporada 2021-22, Ingrid Engen adaptada a central hace dos años, y antes Mapi León, Marta Torrejón o incluso Patri Guijarro, que siempre ha sido la solución a todo —la mejor pivote del mundo ha sido también central e interior—. El laboratorio azulgrana siempre encuentra nuevas fórmulas. Ahora, el experimento se llama Salma.

En el cuerpo técnico lo tenían en mente desde hace semanas. La salida inesperada de Lucía Corrales al London City Lionesses dejó un hueco en el carril zurdo, aunque en el club tienen a Carla Julià, del filial, en la lista, y la opción de probar con Paralluelo se veía natural. “Salma necesita espacio y movimiento”, repiten en el club. Y qué mejor lugar para encontrarlos que arrancando desde atrás. En Ipurúa, ante el Eibar, llegó su examen más serio. Y lo superó.

La aragonesa respondió con nota: potencia, recorrido y gol en el añadido para cerrar el marcador. Firmó 71 toques, completó 33 de 45 pases (73% de precisión), dio dos pases clave, seis centros y tres disparos a puerta, uno de ellos dentro. En defensa, lógico margen de mejora: ganó dos de seis duelos y tuvo algunas pérdidas, síntomas de una jugadora que aún se está adaptando a las exigencias del puesto. Pero el balance general fue más que positivo.

Un primer test contra el Logroño

Pere Romeu ya había ensayado la idea unas semanas antes, en el Johan Cruyff, ante el DUX Logroño. “Salma es una jugadora que nos ofrece mucho ofensivamente, con buen desmarque cuando juega abierta, buen centro y una gran finalización, tiene especialmente un gran disparo cruzado a palo largo”, explicó el técnico. “En nuestro equipo, la lateral zurda tiene un rol muy ofensivo, y esto no dista mucho de lo que es Salma como jugadora. La hemos probado en entrenamientos, sobre todo en tareas defensivas, para que vaya haciéndose a una posible nueva posición. No definitiva, sino posible. Lo seguiremos probando para que vaya sumando minutos allí y ayudando al equipo”.

La idea no es descabellada. En la Liga, donde las demandas defensivas suelen ser menores, Salma podría ocupar ese lateral izquierdo con continuidad, liberando a Claudia Pina para moverse por dentro. Una fórmula que ya funcionó con Rolfö y que puede darle al Barça una alternativa necesaria: una futbolista capaz de atacar espacios con carrera y profundidad, sin perder la amenaza del gol.

Salma Paralluelo cumplió 100 partidos con el Barça ante el DUX Logroño / FCB

Renacer en un momento clave

Para Salma, además, el cambio llega en un momento clave. Después de dos años consecutivos en el podio del Balón de Oro, la pasada temporada fue la más difícil desde que fichó por el Barça —y también con la selección—. Jugó lesionada en los Juegos Olímpicos, tuvo que parar a principios de curso para realizar un trabajo individual y, cuando volvió, no encontraba sensaciones: errática con el balón, frustrada, demasiado lejos de su mejor versión. La Eurocopa fue el punto más bajo.

Ahora, este nuevo rol puede ser también una vía para renacer. Recuperar confianza desde otro lugar del campo, redescubrir su velocidad como arma al servicio del equipo. En un Barça que nunca deja de evolucionar, Paralluelo —que cumplió cien partidos como culé el 13 de septiembre— puede volver a sentirse importante desde una perspectiva distinta. El tiempo dirá si este experimento se convierte en otra genialidad azulgrana o si queda en un intento más. Pero de momento, la primera prueba ha dejado algo claro: Salma vuelve a sonreír