La exjugadora del Barça Andrea Falcón se retira a los 29 años

Andrea Falcón ha decidido poner punto final a su carrera deportiva. La futbolista canaria anunció este martes, a los 29 años, su retirada del fútbol profesional después de una trayectoria marcada por los éxitos, pero también por una larga lucha contra las lesiones. La exjugadora del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Levante, Club América y Benfica quiso despedirse con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, donde repasó el camino recorrido desde que abandonó su casa siendo apenas una adolescente para perseguir el sueño de convertirse en futbolista.

La retirada de Falcón pone fin a la carrera de una de las jugadoras que formó parte del crecimiento del Barça femenino durante dos etapas distintas. Su palmarés incluye la histórica Women's Champions League conquistada en 2021 con el conjunto blaugrana, además de 8 Ligas, 4 Copas de la Reina y una Supercopa de España.

Una carrera marcada por las lesiones

La futbolista llegó por primera vez al Barça en 2013, con solo 16 años, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas del fútbol español. Tras una primera etapa de tres temporadas, la extremo y lateral continuó su carrera en el Atlético de Madrid antes de regresar al club blaugrana en 2019 hasta su definitiva salida en 2022. Fue precisamente durante esa segunda etapa cuando levantó la primera Champions League de la historia del Barça femenino, formando parte de una generación que cambió para siempre la dimensión internacional del equipo. Aunque las lesiones limitaron su continuidad, siempre fue una futbolista muy valorada dentro del vestuario por su compromiso y liderazgo.

Si algo definió la trayectoria de Andrea Falcón fue su capacidad para levantarse una y otra vez. Las graves lesiones de rodilla condicionaron buena parte de su carrera y le obligaron a afrontar largos procesos de recuperación que frenaron una progresión que apuntaba muy alto. Lejos de quedarse con esa parte amarga, la canaria quiso reivindicar todo lo aprendido durante esos años difíciles: "Me siento orgullosa de ese espíritu de superación y de poder más de lo que yo creía", confesó en su mensaje de despedida.

Andrea Falcón celebrando un gol con el Benfica, su último club / Benfica

"Quiero que me recuerden por cómo era"

Falcón también aseguró que, pese a todo lo vivido, se marcha con la tranquilidad de haberlo dado absolutamente todo: "Podría haber dado algo más, pero ahora miro atrás y digo que no, que lo di todo y más. Siempre he querido que cuando ya no fuera Andrea la futbolista no me recordaran por todos los títulos ganados, sino porque dijeran: 'Qué tía tan de puta madre era'. El fútbol se acaba, pero la persona sigue ahí".

Con esas palabras, la canaria cerró una etapa de más de una década en la élite. Una carrera que quizá no pudo desarrollar todo el potencial que apuntaba por culpa de las lesiones, pero que deja el recuerdo de una futbolista resiliente, querida por todos los vestuarios que pisó y protagonista de una de las épocas más exitosas de la historia del Barça femenino.