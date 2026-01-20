Ewa Pajor: “Sé que con este equipo podemos ganarlo todo”

Ewa Pajor (Pęgów, Polonia, 3 de diciembre de 1996) llega puntual a la cita, como acostumbra. Profesional hasta en los pequeños detalles, no duda en ponerse a disposición de Dani, el fotógrafo, y chutarle balones a cámara para que la foto quede perfecta. Atiende a SPORT en exclusiva en la previa de la Supercopa, en un momento clave de la temporada para un Barça que quiere ir a por todas a pesar de todo.

Dentro del campo es una killer temible, pura potencia y olfato; fuera, en cambio, se muestra introvertida, tímida, casi inocente. Habla ya un castellano más que correcto, aunque todavía no se atreve a afrontar una entrevista entera en el idioma. Sonríe cuando logra mantener una pequeña conversación y promete que la próxima será en español, porque le apetece y porque quiere seguir mejorando. Como siempre.

Todo lo descarada, poderosa y dominante que es sobre el césped contrasta con la serenidad de una “chica normal”, de estatura pequeña, que escucha música polaca para sentirse cerca de casa. Hablar de su gran momento no la incomoda, pero siempre que puede gira el foco hacia el colectivo y repite una idea como un mantra: es un orgullo formar parte de este equipo y de este club.

Pregunta: Llevas un año y medio en el Barça. ¿Cómo sientes que has cambiado como futbolista y como persona durante este tiempo?

Respuesta: Creo que he aprendido un estilo de fútbol completamente nuevo. Nunca había jugado así antes, porque el estilo del Barça es diferente y especial. He mejorado mucho en los pases cortos, en crear espacios, en moverme constantemente. A nivel personal, cada país tiene su cultura y aquí también, y estoy muy feliz de estar aquí, de formar parte de este país y, por supuesto, de este club.

¿Qué es lo que más disfrutas de jugar en este equipo? ¿Hay algo que no hubieras vivido antes?

Sobre todo los entrenamientos. El estilo de juego es muy especial, muy bonito de ver y de hacer. Disfruto cada sesión y cada partido. Es un fútbol muy rápido, fluido, de mucho toque, y eso es algo que me gusta y que disfruto muchísimo.

La vida en Barcelona es muy distinta a la de Polonia o Alemania. ¿Cómo ha sido la adaptación fuera del fútbol?

Diría que fue mucho más fácil que después de mudarme a Alemania. Cuando llegué al Wolfsburgo era muy joven, y cuando llegué al Barcelona ya tenía experiencia. Me sentí muy cómoda allí, pero quizás cuando vine aquí, me abrí más a todo lo nuevo. El clima, la gente, el estilo de vida... Desde el primer día, me sentí muy cómoda y a gusto aquí, y ahora puedo decir que es mi hogar.

Ewa Pajor con Maria Tikas durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Llevas muchos años viviendo lejos de casa. ¿Qué te ayuda cuando echas de menos a tu familia?

Echo mucho de menos a mi familia y a mi país. Me encanta estar en Polonia. Lo que me hace sentir como en casa aquí son las personas, el equipo. También las pequeñas cosas del día a día: cuidar de mi perro, hacer planes fuera del fútbol. Y estar siempre en contacto con mi familia, llamarnos o escribirnos. Eso me ayuda mucho. El club y la gente aquí hacen que te sientas en casa.

Hablas cada vez mejor español. ¿Era importante para ti?

Mucho. Tomé y sigo tomando clases porque para mí era muy importante entenderlo todo y poder comunicarme con el equipo. Entendí el idioma bastante rápido, pero empezar a hablar fue un paso enorme. Quiero seguir mejorando para poder hablar más con mis compañeras, con el staff y también con los aficionados. Antes de venir no sabía ni una palabra y pensé que tenía que escuchar mucho. Ahora me gusta el idioma y quiero seguir mejorando, también para entender mejor la cultura. No me conformo con entenderlo: quiero expresarme bien.

¿Alguna compañera o alguien del staff te ha ayudado especialmente en ese proceso?

Todo el equipo. También los entrenadores y sobre todo los fisios, porque pasamos mucho tiempo juntos. Ahora intento hablar siempre en español en el vestuario y en los entrenamientos. El primer año los entrenadores me hablaban en inglés, pero ahora ya los entiendo bien.

Cada vez que sales a hablar, en prensa o cuando te dan un premio, aprovechas para decir que el Barça es el mejor club del mundo y que jugar aquí es un orgullo. ¿Por qué lo sientes así?

Todo el mundo conoce al Barça, su historia, lo legendario que es. Yo lo sabía. Venía de Wolfsburgo, donde me sentía muy bien, pero cuando el Barça llamó no lo dudé. Vine por eso. Sabía que era el mejor paso. Quería formar parte de este club y de este equipo. Sabía que venía a la mejor plantilla del mundo, con las mejores jugadoras, y que podía aprender de ellas. Es un honor jugar aquí. Además, la relación con la afición es muy especial y el club ha hecho muchísimo por el fútbol femenino. Quería ser parte de todo eso.

Estás viviendo un gran momento, con cifras impresionantes. ¿Cómo te sientes ahora mismo a nivel mental y físico?

Me siento muy bien, tanto física como mentalmente. Y para mí la parte mental es clave. Llevo cinco años trabajando con una psicóloga y me ha ayudado mucho a entender la importancia de prepararte antes de los partidos, pero también de saber gestionarlos después y de cuidar los momentos entre partido y partido. Todo eso me ha hecho mejorar como futbolista y como persona. Ahora mismo me siento bien y eso me permite ayudar al equipo. Tenemos un grupo increíble y sabemos que, si estamos bien, podemos ganarlo todo.

Ewa Pajor se divierte chutando a portería durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Alexia dice de ti que siempre estás en el lugar adecuado en el momento justo y que eso no es casualidad. ¿Cómo se explica ese instinto?

Cuando me paro a pensarlo ahora, creo que ese instinto viene de cuando era una niña. En mi pueblo construimos una portería contra una pared y pasábamos horas jugando. Con amigos, con mi hermana, con mi hermano. Centraban, yo chutaba, aunque a veces también ponía yo los centros, y lo repetíamos una y otra vez. Creo que ahí nació ese olfato. Me pasaba el día chutando a esa portería tan pequeña. Con los años lo he trabajado mucho, he mejorado detalles, pero esa intuición viene de ahí. Aun así, sigo pensando que puedo mejorar más y perfeccionar la técnica con pequeños detalles.

Viviste un susto importante con la rodilla en octubre. ¿Cómo lo recuerdas?

Fue un momento muy duro. Tenía mucho miedo porque no tenía buena pinta. Cuando llegué al vestuario estaba realmente asustada. Con el paso de las horas y al día siguiente empecé a sentir que quizás no era tan grave, aunque había dolor. Cuando supimos que no sería una lesión larga sentí un gran alivio. Fui muy afortunada de estar solo un mes fuera.

Suerte o trabajo, porque Pere Romeu insistió mucho en tu trabajo invisible fuera del campo.

Es algo que he aprendido a lo largo de mi carrera. El cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y hay que cuidarlo. Para mí es fundamental comer bien, dormir bien, preparar el cuerpo para cada entrenamiento y cada partido. Me gusta hacerlo, disfruto cuidándome, porque amo jugar al fútbol. Sé que cuanto mejor cuide mi cuerpo, más tiempo podré rendir al máximo nivel.

En Polonia ha crecido mucho el interés por el Barça, primero con Lewandowski y ahora también contigo. Las audiencias de vuestros partidos allí son muy elevadas.

Es algo que me hace sentir muy orgullosa. Primero fue Robert y ahora también estoy yo aquí, y en Polonia es muy especial que los dos delanteros del Barça, masculino y femeino, seamos polacos. Niños y niñas nos ven y sueñan con jugar algún día en un club como este, antes no era así. El fútbol femenino también ha crecido mucho en los últimos años y todavía puede crecer más. Es uno de mis objetivos, también: contribuir a ese crecimiento.

¿Cómo es compartir momentos con Lewandowski en Barcelona?

Hemos podido hablar y compartir momentos, también con su mujer, Anna. Hicimos una entrevista conjunta con los medios del club, también nos hemos visto algún día. Hablamos del Barça, de cómo estaba cuando llegamos y de cómo está ahora, de la adaptación, del idioma, de cómo es vivir aquí. Robert es una gran persona y su mujer también, y fue muy bonito poder compartir ese tiempo con ellos.

El equipo ha vivido meses complicados, con lesiones importantes. ¿Eso os ha unido más como grupo?

No ha sido fácil. Hemos tenido bajas de jugadoras muy importantes y yo misma también estuve fuera. Pero el mensaje en el vestuario fue claro: teníamos que dar un paso adelante, estar juntas y demostrar que, incluso en esas circunstancias, podíamos competir y ganar. Y lo hicimos. Ahora estamos recuperando jugadoras y eso es clave para lo que viene. La Supercopa, la Liga, la Copa… Tenemos retos muy importantes en pocas semanas y llegamos más unidas.

Están subiendo muchas jugadoras jóvenes de la cantera. ¿Cómo lo ves?

Tienen un talento increíble. Se adaptan muy rápido porque llevan haciendo esto toda su vida. El club hace un trabajo espectacular con la cantera. Intento ayudarlas en todo lo que puedo, pero también aprendo mucho de ellas. Aportan energía, ilusión y nivel.

Has jugado en Montjuïc y conoces lo que es jugar con el Barça en un gran estadio con toda vuestra gente. Xavi Puig nos dijo que esta temporada disputaréis al menos un partido en el Camp Nou. ¿Qué significaría para ti?

Lo visitamos con el equipo y es impresionante. Jugué una vez en el antiguo Spotify Camp Nou con el Wolfsburgo y, aunque no fue un buen partido para nosotras, el ambiente me marcó. El estadio, la afición… fue increíble. Ahora tengo muchas ganas de vivir eso con el Barça [se toca el escudo]. Ojalá podamos hacerlo pronto.

El 2025 ha sido muy especial para ti: ganaste tres títulos con el Barça, jugaste tu primera Eurocopa con Polonia, te llevaste el Gerd Müller en la gala del Balón de Oro... ¿Qué le pides al 2026?

Ha sido un año muy especial para mí. No ganamos la Champions, pero hicimos una buena temporada y ahora estamos trabajando mucho para poder ganar el título que nos faltó este año. Y con la selección fue increíble poder jugar nuestro primer gran torneo, no solo para nosotras, para todo el país. Ahora empieza el 2026 y le pido salud. Es lo más importante. Si estamos sanas, el resto depende de nosotras. Tengo mucha ambición, quiero seguir dando mi mejor versión y luchar por todos los títulos. Sé que estoy en el equipo perfecto para conseguirlo