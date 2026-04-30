Ewa Pajor confía en el Spotify Camp Nou: "Hace unos años estaba en el otro lado y pensaba: 'qué afición y cómo juega este equipo"

La delantera del Barcelona Ewa Pajor (Pegów, Polonia, 1996) rehúye la etiqueta de favoritas en una entrevista previa a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y centra su discurso en la exigencia del encuentro, consciente de que los "pequeños detalles" pueden marcar el pase a la sexta final consecutiva del conjunto azulgrana.

"No me gusta decir que somos favoritas. Es una semifinal de la 'Champions' y es la vuelta. El Bayern Múnich es un grandísimo equipo que puede dominar desde la posesión, pero también es muy peligroso al contraataque. Será una semifinal que se decidirá en los detalles, así que debemos estar preparadas para todo", opina.

El peso de la afición

El factor diferencial, en su opinión, puede estar en el ambiente. Con más de 50.000 entradas vendidas en el Spotify Camp Nou, la delantera del conjunto azulgrana no esconde la importancia del apoyo de la afición azulgrana, que ya les llevó "en volandas" en el contundente 6-0 con el que rubricaron su presencia en semifinales ante el Real Madrid.

"Fue increíble. El estadio lleno, una afición increíble empujando desde el primer minuto hasta el final... y más allá, porque se quedaron a celebrar la victoria con nosotros. Fue un día muy especial, también por Alexia (Putiellas cumplía 500 partidos), y en general para todo el equipo. Ojalá vuelva a repetirse", recuerda.

Los precedentes en el Spotify Camp Nou refuerzan ese optimismo, con un balance de seis victorias y un empate en los siete partidos disputados allí en esta competición, un registro que ha convertido el estadio en un escenario de fiabilidad en Europa para el cuadro catalán y que Pajor ya había experimentado de primera mano.

"Hace unos años estaba en el otro lado y pensaba: 'qué afición y cómo juega este equipo'. Ahora estoy aquí, puedo jugar para este club y para esta gente… es una sensación increíble y un privilegio formar parte de esto", confiesa.

La 'Champions' como horizonte, no como peso

En ese contexto de crecimiento y máxima exigencia, la Liga de Campeones aparece inevitablemente como su gran objetivo, aunque la polaca descarta cualquier relato de cuentas pendientes. La ariete ha disputado cinco finales y ha perdido las cinco, una experiencia que, lejos de pesarle, integra como parte natural del camino.

"Cuando tienes tantas malas experiencias, si algún día llega el título será algo muy, muy especial. Todas las finales fueron muy difíciles y muy duras, pero también me dieron mucha fuerza para seguir mejorando, para ver qué puedo hacer más, cómo puedo buscar cosas nuevas o en qué aspectos puedo crecer. Cada partido te deja algo", reflexiona.

La delantera del Barcelona tiene claro el horizonte, pero evita que ese fin condicione su presente. "Quiero ganar este trofeo con este club y sé que con el equipo que tenemos es posible, pero no pienso en eso cada día, porque no sería el camino. En mi cabeza está ayudar a mis compañeras, mejorar y pensar partido a partido. Primero el Bayern, eso es lo más importante ahora", subraya.

"La primera defensora es la delantera"

En esa misma línea, ni sus registros individuales -máxima goleadora europea del curso, con ocho tantos, junto a Alessia Russo y segunda en la Liga F, con 16, uno menos que Claudia Pina- alteran su enfoque. Pajor lo subordina siempre al colectivo, convencida de que el fútbol actual exige mucho más que el gol.

"No pienso en ranquins ni en cuántos goles puedo marcar. Pienso en mejorar, en ayudar al equipo, con goles, asistencias y también defendiendo, porque ahora el fútbol ha cambiado y la primera defensora es la delantera. Me gusta hacerlo por el equipo porque así se ganan partidos, y eso es lo más importante", explica.

En un contexto que podría invitar únicamente a hablar de rendimiento, presión y resultados, la atacante polaca no pierde de vista lo que considera realmente importante y aprovecha su posición para reivindicar el papel de los futbolistas como altavoces capaces de dar visibilidad a causas sociales que, a su juicio, siguen necesitando compromiso y presencia.

"El fútbol es un deporte precioso que une a las personas. Tiene cosas muy buenas porque es increíble, pero la vida no es fácil. Hay muchas cosas que, como futbolistas -quizá por ser más conocidos-, podemos transmitir a la gente. Y es importante hacerles ver que esto es incluso más importante que el propio fútbol", explica.

Un gol que fue mucho más que fútbol

Su discurso encuentra reflejo en los gestos. En la ida de semifinales disputada el pasado sábado en el Allianz Arena, la ariete abrió el marcador con su gol número 72 en 70 partidos con la camiseta del Barcelona, una cifra que, sin embargo, quedó en segundo plano tras su celebración.

Pajor miró a cámara, se señaló la muñeca derecha y mostró un esparadrapo con la palabra 'Fighters' (Luchador@s), un mensaje dedicado a la Fundación Cancer Fighters, organización que apoya a niños con cáncer y a sus familias en Polonia.

La iniciativa nació tras conocer una retransmisión benéfica impulsada por el creador de contenido polaco Piotr Garkowski, conocido como Latwogang en internet, en la que también participaron sus compatriotas Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny, y que logró recaudar más de 257 millones de eslotis polacos (unos 58,4 millones de euros) en nueve días.

"Lo seguí y me tocó mucho todo el proceso. Sentí que tenía que hacer algo. Y justo jugábamos ese partido tan especial de 'Champions' contra el Bayern, y lo llevaba en la cabeza en el vestuario. Por eso hice esa celebración, para mostrar lo que la gente en Polonia había conseguido por los niños con cáncer", relata la delantera en una historia donde el fútbol y el compromiso social volvieron a cruzarse dentro del campo.