El Europeo sub-19 confirma a Rosalía como la próxima gran joya del Barça

Rosalía Domínguez (2008) está aprovechando el Europeo sub-19 para confirmar lo que en el Barça llevan tiempo viendo: que es una de las mayores joyas de La Masia. La centrocampista sevillana está siendo una de las grandes protagonistas de España en el torneo y vuelve a demostrar que tiene un talento diferencial, de esos capaces de marcar partidos.

Después del inesperado empate ante Suiza en el estreno, la selección necesitaba reaccionar. Rosalía ya había sido decisiva en ese primer encuentro pese a comenzar desde el banquillo. Saltó al campo en la segunda parte y asistió con un centro preciso a su compañera del Barça Ainoa Gómez para el 1-2, un gol que ambas celebraron imitando el ya icónico festejo de Raphinha y Lamine Yamal. Sin embargo, un polémico penalti en el minuto 87 privó a España de la victoria.

David Aznar tomó nota. Ante Islandia apostó por ella desde el inicio y la respuesta fue inmediata. España mostró una versión mucho más fluida y efectiva en ataque y Rosalía fue la gran protagonista con un doblete en la goleada por 4-0. Marcó el segundo y el tercer tanto de un partido que abrió otra azulgrana, Celia Segura, tras una acción iniciada precisamente por la sevillana. Alba Cerrato cerró la goleada.

Con solo 17 años, Rosalía es la segunda futbolista más joven de esta selección española sub-19, después de la azulgrana, recién fichada, Julia Torres. Pese a competir antes de lo habitual en la categoría, la centrocampista del Barça está siendo una de las grandes protagonistas del torneo y demostrando que el salto no le queda grande.

Apuesta de club

No es ninguna sorpresa para quienes siguen de cerca la cantera azulgrana. Rosalía aterrizó en el Barça en 2024 procedente del Sevilla como una de las grandes promesas del fútbol español y su crecimiento ha sido meteórico. Interior por naturaleza, también puede actuar como mediapunta o extremo. Destaca por su conducción, el desequilibrio, la calidad en el pase y una visión de juego que le permite marcar diferencias. Tiene gol, pero también la capacidad de generar juego y hacer mejores a sus compañeras.

Su impacto fue inmediato. Fue elegida MVP del torneo que conquistó el Juvenil azulgrana —un equipo formado por jugadoras del filial, Barça C y Juvenil dirigido por Óscar Belis— y esta misma temporada ya ha debutado con el primer equipo, además como titular, en el derbi ante el Espanyol que certificó el título de Liga F.

Rosalía Dominguez feliz por su renovación con el Barça hasta 2029 / FCB

El Barça tampoco ha querido dejar escapar su talento. Hace apenas unas semanas renovó su contrato hasta 2029, igual que Ainoa Gómez, que anotó un doblete en el primer partido ante Suiza, en una clara muestra de confianza en dos de las futbolistas llamadas a marcar el futuro del club.

Ahora, además, el contexto puede acelerar su crecimiento. La salida de Salma Paralluelo abre una oportunidad dentro de la plantilla y, aunque son perfiles diferentes, también genera espacio para que las jóvenes con mayor proyección den un paso adelante. Rosalía ya ha demostrado que no le pesa la responsabilidad. Lo está haciendo con el Barça y ahora también con la selección española. Su Europeo sub-19 no hace más que reforzar una sensación que en la cantera azulgrana llevan tiempo compartiendo: el futuro también pasa por sus botas