Las estrellas del Barça confiesan su pasado deportivo: "¡¿Qué?!"

El Barça vive estos días su pretemporada en México, donde el equipo de Pere Romeu ha aterrizado con el aura de auténticas estrellas. Entre entrenamientos en las instalaciones de Club América y actos con aficionados, varias jugadoras participaron en un evento con el patrocinador principal del equipo, Bimbo, que dejó una anécdota curiosa que el club compartió por redes.

En un ambiente distendido, con decenas de niñas y niños siguiendo de cerca a sus referentes bajo el lema "Alimenta lo que te hace grande", una pequeña lanzó la pregunta que acabó robando el protagonismo: “¿Qué deporte les gustaba antes de ser futbolistas?” La respuesta sirvió para descubrir que, antes de brillar sobre el césped, algunas de las campeonas del Barça tuvieron otras pasiones deportivas.

Cata Coll confesó que de niña su deporte fue el tenis, mientras que Mapi León se inclinó en su momento por el voleibol. La velocidad siempre fue marca de la casa en Salma Paralluelo, que explicó que había practicado atletismo, disciplina en la que llegó a destacar a nivel nacional antes de decidirse por el balón. Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro, sorprendió revelando que había jugado al básquet, un deporte con el que seguro desarrolló parte de la visión y la movilidad que hoy la distinguen en el centro del campo. Y Ona Batlle, siempre eléctrica por banda, contó que de niña practicaba patinaje artístico, un deporte que también requiere equilibrio, técnica y reflejos, y que sin duda sorprendió a sus compañeros que respondieron con un "¡¿Qué?!" al unísono.

Las sonrisas cómplices de las futbolistas y la sorpresa de las niñas asistentes hicieron del momento uno de los más entrañables de la gira. La escena sirvió para demostrar que el camino hacia la élite no siempre arranca con un balón en los pies, y que muchas de las habilidades que hoy deslumbran en el fútbol tienen raíces en otros deportes.

El Barça continuará con su gira mexicana disputando dos amistosos: la madrugada del sábado 23 frente al Liga MX All Stars Women, y el domingo 24 contra el Club América, ambos en un país donde el equipo azulgrana cuenta con una auténtica legión de seguidores.