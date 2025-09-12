Una espuela bestial de Aitana inicia otra goleada blaugrana

Tercera jornada liguera para el Barça y tercer festival del equipo de Pere Romeu. Solo la falta de efectividad evitó que el resultado fuera más escandaloso. El Barça marcó cuatro goles pero pudieron ser muchísimos más. La portera Miralles se lució con grandes intervenciones y en otras acciones faltó ese punto de finura en el remate final.

Defender bien contra el Barça es la premisa de los equipos que llegan al Johan Cruyff con escasas esperanzas de arrancar al menos un empate. El equipo riojano logró resistir 20 minutos pero el golazo de Aitana dejó sin argumentos a las mujeres de Héctor Blanco.

A primera vista, el 1-0 pudo parecer un remate forzado o afortunado pero en realidad fue toda una obra de arte. La capacidad de Aitana para marcar de espuela en una acción de 'medio escorpión' es de aquellas jugadas para ver repetidas en bucle.

Aitana celebró así su primer gol / Dani Barbeito

La mejor jugadora del mundo lo es porque nunca se conforma y dos minutos después de una obra de arte siguió con otro bonito gol para liquidar cualquier aspiración de las riojanas.

Aitana anota aquí el segundo gol / Dani Barbeito

El chut exterior de Aitana encontraba el premio y no era casual porque sus compañeras lo habían probado una y otra vez. Brugts y Pina fueron las más insistentes pero la jugadora más regular e inspirada fue otra vez más Patri Gujarro. La mediocentro blaugrana se inventó un pase con el exterior que no perdonó la 'terminator' Pajor.

El Dux Logroño apenas superó tres veces el centro del campo en la primera mitad. En la reanudación el ritmo decreció pero el Barça siguió buscando con ambición más goles.

Aitana tuvo cerca el hat-trick pero el cuarto gol llegó en un córner mal defendido que aprovechó Kika Nazareth con un remate de cabeza preciso.

El Barça celebró muchos goles contra el logroño / Dani Barbeito

La insistencia blaugrana tuvo un capítulo brillante en un saque de esquina de Mapi León que no acabó en gol olímpico de milagro. La única nota negatiova fue la sustitución de Claudia Pina que se fue lesionada.

Romeu consoló a Claudia Pina / Dani Barbeito

El Barça pudo permitirse el lujo de probar a Salma Paralluelo como lateral en la izquierda en un rol tan ofensivo que no se aleja demasiado de la función de un extremo. Salma fue homenajeada al final del partido por disputar su partido 100 de blaugrana.

En los últimos instantes el público se impacientó con los cinco minutos que se tomó la colegiada para revisar un penalti claro a Kika que acabó no señalándolo.