El especial recuerdo de jugar eliminatoria de Champions en el Johan Cruyff

El Johan Cruyff es la casa del Barça. Así lo sienten jugadores, cuerpo técnico, aficionados y hasta rivales. Con más de 100 partidos disputados, las futbolistas azulgrana han dominado a todos sus oponentes, tanto en España como en Europa, sumando una victoria tras otra y solo el Levante ha sido capaz de sacar algo positivo (un empate y una victoria).

Pero curiosamente, pese a que el primer partido oficial en el Johan se disputó en setiembre de 2019, el Barça - Wolfsburgo de este jueves 27 de marzo a las 18:45 horas, será únicamente el tercer partido eliminatorio de Champions que se juegue en este estadio. Camp Nou, Montjuic y hasta la pandemia de por medio, han hecho que el estadio habitual se convierta en extraño en las eliminatorias de la competición europea.

El billete hacia la primera Champions

La primera vez que el Barça disputó una eliminatoria europea en el Johan Cruyff fue el 2 de mayo de 2021. En partido correspondiente a la vuelta de semifinales de Champions, con límite de 1.000 personas en el público y tras empatar a 1 en la ida, el Barça superó al PSG con doblete de Lieke Martens, venció por 2-1 y selló su pase hacia la final de Gotemburgo.

En la retina de muchos aficionados están las asistencias de Leila y Graham para los goles de la neerlandesa y también las imágenes tras el silbato final de la colegiada. El despeje al cielo de Barcelona de Sandra Paños, los abrazos entre compañeras y el cuerpo técnico y banquillo invadiendo el terreno de juego. Todo ello para luego llegar a Suecia y pasar por encima del Chelsea, 4-0, para conquistar la primera Champions.

El camino hacia la Champions de Bilbao pasó por el Johan

La otra ocasión que el Barça jugó en el Johan Cruyff fue la vuelta de cuartos de final de Champions el año pasado. En el primer año sin Camp Nou, las azulgrana ganaron por 1-2 la ida en Noruega ante el Brann y sellaron su pase hacia semifinales con un triunfo por 3-1.

Los goles de Aitana, Rolfö y Patri dieron la clasificación a semis para un Barça que luego ganaría al Chelsea y, en Bilbao, vencería definitivamente al Olympique de Lyon por 2-0 para levantar la tercera Champions de su historia.

La pandemia empezó esta extraña racha

Esta falta de partidos en el Johan Cruyff se inició en 2020, cuando la competición quedó parada por la llegada de la pandemia. Esa Champions acabó con una Final a 8 en Bilbao y San Sebastián, la del famoso "No hi ha distància" de Alexia. Mientras, en 2021 el equipó solo disputó las semifinales en el Johan ya que, en cuartos, los equipos ingleses no podían viajar a España y el Barça - Manchester City se jugó en Monza.

Luego, el 2022 fue el histórico año de apertura del Camp Nou, con los dos récords históricos de asistencia ante Real Madrid y Wolfsburgo, el 2023 también abrió el Camp Nou para jugar contra la Roma y el Chelsea. Finalmente, las semifinales del curso pasado, también contra las londinenses, se disputaron en Montjuic.