Espanyol - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del derbi de la Liga F en el que el Barça puede ser campeón

El Barça regresa a la competición tras el parón de selecciones con un derbi de alto voltaje ante el Espanyol, adelantado a este miércoles debido al compromiso europeo que espera al equipo en Múnich este fin de semana. No es un partido cualquiera: el conjunto azulgrana puede proclamarse campeón de Liga en campo perico, un escenario siempre especial y cargado de simbolismo.

El equipo llega a la cita en la Ciudad Deportiva Dani Jarque con los números a favor. Con 72 puntos en el casillero y una ventaja de 13 sobre el Real Madrid, que suma 59, una victoria bastaría para asegurar matemáticamente el título a falta de cuatro jornadas más. Poder sentenciar el título en este punto de la temporada es el reflejo de una campaña dominadora, pero el contexto invita a no bajar la guardia.

Porque el regreso tras parones siempre genera incógnitas. El propio Barça ya lo experimentó en marzo, cuando le costó recuperar el ritmo competitivo y sufrió más de lo previsto tanto en Copa ante el Badalona como en el partido de Liga en Riazor. Esta vez, el equipo quiere evitar cualquier desconexión y mantener la inercia con la que se marchó al parón.

Eficacia máxima antes del parón

Y es que antes de la ventana internacional, las sensaciones eran inmejorables. Tras superar la eliminatoria copera, el Barça encadenó goleadas que reforzaron su pegada: 7-1 al Athletic, un triplete de clásicos ante el Real Madrid (2-6, 3-0 y 6-0) y un contundente 6-0 frente al Badalona. Un tramo en el que el equipo recuperó la eficacia ofensiva que había echado en falta en anteriores semanas.

Enfrente estará un Espanyol situado en la zona media de la tabla, undécimo, y que llega con la permanencia ya asegurada. Su temporada ha sido irregular, especialmente en este 2026, con tres victorias, tres empates y cinco derrotas, aunque en un derbi el contexto competitivo siempre se transforma.

Alexia decidió el último derbi

El precedente más reciente es favorable al Barça. En la primera vuelta, el equipo se impuso por 2-0 en el Estadi Johan Cruyff, con un gol de Alexia Putellas para abrir el marcador y otro de Ewa Pajor para sentenciar, ambos en una actuación sólida y controlada.

Ahora, el escenario es distinto. El Barça no solo se juega tres puntos, sino la posibilidad de cerrar la Liga de manera definitiva. Si lo consigue, las cuatro jornadas restantes servirán para mantener el ritmo competitivo antes de una recta final de temporada marcada en rojo: la final de Copa del 16 de mayo en Gran Canaria y una posible final de Champions el 23 de mayo en Oslo, siempre que supere al Bayern.

Pero todo pasa, primero, por un derbi en el que hay mucho más que orgullo en juego. Hay una Liga esperando

Horario y dónde ver

El derbi entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, correspondiente a la 26ª jornada de la Liga F, se disputará este miércoles, 22 de abril, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El encuentro podrá verse en abierto en TV3 (Catalunya) y GOL. También se podrá ver por Ten TV, por los canales DAZN 2 (M72) y DAZN 2 Bar (M149), de la plataforma DAZN.

Alineaciones probables

RCD Espanyol: Salvador; Caracas, Ballesté, Júlia Guerra, Perea; Ainoa Campo, Amaia, Torras; Baradad, Ángeles, Naima

FC Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Torrejón, Mapi León, Carla Julià; Serrajordi, Sydney, Alexia; Vicky, Pajor, Pina