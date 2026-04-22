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LIGA F MOEVE
Espanyol - Barça femenino, en directo hoy: derbi de la Liga F Moeve, en vivo
Sigue el minuto a minuto del derbi Espanyol - Barça de la jornada 26ª
Eficacia máxima
Antes de la ventana internacional, las sensaciones eran inmejorables. Tras superar la eliminatoria copera, el Barça encadenó goleadas que reforzaron su pegada: 7-1 al Athletic, un triplete de clásicos ante el Real Madrid (2-6, 3-0 y 6-0) y un contundente 6-0 frente al Badalona.
La desconexión tras los parones
El contexto invita a no bajar la guardia. Porque el regreso tras parones siempre genera incógnitas. El propio Barça ya lo experimentó en marzo, cuando le costó recuperar el ritmo competitivo y sufrió más de lo previsto tanto en Copa ante el Badalona como en el partido de Liga en Riazor.
Los números para ser campeonas
El equipo llega a la cita en la Ciudad Deportiva Dani Jarque con los números a favor. Con 72 puntos en el casillero y una ventaja de 13 sobre el Real Madrid, que suma 59, una victoria bastaría para asegurar matemáticamente el título a falta de cuatro jornadas más.
ONCE OFICIAL
¡Ya tenemos el XI de Pere Romeu para ir a por la Liga F! Muchos cambios con la mirada puesta en las semifinales, con muchas jugadoras sin minutos internacionales en la alineación y el debut de Rosalía:
Cata Coll; Marta, Aïcha, Adriana, Carla Julià; Sydney, Serrajordi, Rosalía; Graham, Kika, Fenger
Buenas tardes, hoy tenemos una tarde fútbol muy especial tras el parón de selecciones... ¡Derbi de Barcelona de la Liga F con posibilidad de alirón del Barça! Empezamos...
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