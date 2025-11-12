Esmee Brugts: "Este clásico es personal, tenemos hambre de respuesta"

Esmee Brugts (Heinenoord, Países Bajos, 2003) llegó al Barça en 2023 tras irrumpir como una de las revelaciones del Mundial. Lo hizo sin prisa: entendiendo que aquí el talento florece con tiempo, paciencia y detalle. Dos años después, la neerlandesa se ha convertido en piedra angular del Barça de Pere Romeu, una lateral que interpreta, conecta y estructura el juego con una mezcla de elegancia y explosividad.

Habla despacio, con claridad, y va dejando atrás la timidez, aunque a veces todavía se refugia detrás de sus trenzas. No necesita levantar la voz: su fútbol lo hace por ella. Y en una semana que reúne Leuven, Clásico y Chelsea, Brugts lo reconoce sin rodeos: el duelo ante el Real Madrid “es personal”. La herida del último Montjuïc sigue ahí. Y también el hambre de respuesta.

Ayer releía la entrevista que te hice cuando fichaste y fue exactamente hace dos años. Has cambiado mucho desde entonces.

En muchas cosas, ¿eh? Creo que desde fuera también se ve. Llegué sin saber en qué posición iba a jugar. Me llevó uno o dos años descubrir que el lateral izquierdo era mi sitio. Ese fue mi mayor reto: asentarme en el campo y encontrar mi rol. Adaptarme al juego del Barça también llevó tiempo, me tranquilizó hablarlo con otras jugadoras que venían de fuera y que habían pasado por lo mismo. Pero con paciencia y trabajo, todo mejora.

¿Y en lo personal?

El año pasado me ayudó mucho. Pasar tiempo con mis compañeras fuera del fútbol, con Jana, Patri, Salma o Kika. Eso me ayudó a encontrar mi sitio en el equipo y a estar realmente feliz aquí.

Llegaste para cumplir un sueño, después de ser una de las jugadoras revelación del Mundial, aceptando un rol secundario. No tenías prisa, aunque en el fútbol actual todo va a ritmo de vértigo y muchas jugadoras necesitan triunfar de inmediato. ¿Cuál era tu mentalidad?

Era muy consciente de que era joven y estaba tranquila. Sabía que ya solo con los entrenamientos iba a mejorar mucho. Y aunque mi rol fuera secundario, tenía minutos y quería aprovecharlos para crecer. Ir paso a paso, hasta llegar a jugar los partidos importantes. Ahora ya estoy ahí.

Cuéntame un poco sobre esta evolución. Tu primer año fue difícil. Jugaste en varias posiciones y decías ahora que no sabías cuál sería tu rol. ¿Llegó a ser un poco frustrante?

Sí, a veces. Estás aquí para rendir y, si sientes que no sale, duele. Pero también sabía que tenía grandes compañeras y un staff que me ayudaba. Eso requiere tiempo. Y no sabes cuándo va a pasar, pero llega un momento en el que de repente haces clic y empiezas a sentirte mejor.

En tu segundo año, con Pere Romeu, te asentaste en el lateral zurdo y tuviste más protagonismo. ¿Hubo algún momento concreto en el que dijiste: "vale, esto es lo mío"?

Al final de mi primera temporada ya lo sentí un poco. Empecé a marcar goles y eso siempre te hace sentir bien. Luego, ese verano cuando empezó, Pere fue muy claro conmigo: “Te veo de lateral zurda”. Eso me permitió centrarme en una posición y trabajar mucho para mejorar ahí. También tuve más continuidad y eso ayuda. Cuando Frido [Rolfö] se lesionó, tuve que dar un paso adelante, jugar grandes partidos, y sentí la confianza de mis compañeras. Eso lo cambia todo. Yo soy mejor cuando siento el apoyo de mis compañeras.

Este año has empezado muy fuerte. Incluso te eligieron mejor jugadora de octubre por la IFFHS. Con la marcha de Rolfö, ¿Pere te pidió ese paso adelante?

Tuvimos una charla y fue muy bueno para mí que él me dijese que sería la lateral de esta temporada. Sé que tengo cosas por mejorar y estoy trabajando mucho en eso. Me siento una parte importante del equipo y muy implicada en nuestro estilo. Lo que hace más feliz a una jugadora es cuando lo que entrenas sale en el campo.

Hablabas antes de partidos grandes. Tus actuaciones contra Bayern, Atlético o Roma, ¿te dan confianza?

El sentimiento de jugar un partido grande es extensivo a todo el equipo, hay como una motivación extra en el vestuario, muy buena energía. Y yo soy una jugadora que vivo mucho de la energía de mis compañeras, me contagio fácilmente de esto, y tengo que agradecerles a ellas también los consejos que me dan y cómo me ayudan. Los partidos grandes son los que más quieres jugar. Lo difícil es mantener ese nivel. Ese es mi objetivo este año. Y por el escudo que defendemos tenemos la obligación de hacerlo, tengo la sensación de que estamos mostrando realmente el equipo que somos.

Esmee Brugts posa en la Ciudad Deportiva para SPORT

También estás jugando más por dentro. Cuando llegaste, te imaginábamos más abierta. ¿Fue idea del cuerpo técnico o fue algo que surgió de manera natural?

Me acuerdo perfectamente de cuando Pere me puso el año pasado, en pretemporada, de lateral, y me dijo que en ataque podía ir hacia dentro. Fue contra el Montpellier, aquí, en la Ciudad Deportiva. Asistí a Ewa [Pajor] y estuve implicada en otro gol. Me sentí bien ahí. Y desde entonces, sobre todo este año, he ido alternando el juego más exterior con el interior, y jugar cerca de las mejores centrocampistas del mundo lo hace más fácil.

En este proceso para convertirte en la jugadora que eres hoy, ¿hay alguien en quien te hayas fijado especialmente, para aprender sus movimientos o su técnica?

En los entrenamientos me toca defender a Caro [Graham], que para mí es la mejor extremo del mundo. Es la mejor masterclass posible. He sufrido mucho, claro, pero sé que entrenar contra ella es muy bueno para mí, aunque no sea nada fácil. Pero hacemos mucho trabajo específico después de los entrenamientos, muchos ejercicios juntas. También me fijo mucho en Ona [Batlle], aunque juegue en la otra banda. Miro lo que hace, cómo se posiciona, cómo maneja los duelos. Y además veo muchos vídeos con el staff.

Compartes banda con Pina. Cada vez se nota más esa conexión por la izquierda.

Es una futbolista increíble, muy cómoda con el balón, y eso hace que sea muy fácil jugar a su lado. Siempre le digo que chute, porque tiene mucho gol. Yo intento ayudarla a que lleguen esos goles: hacer los desmarques, ofrecer la pared, abrirle el camino en la jugada. Me gusta estar conectada con ella. Con Pina, todo fluye de forma muy natural. Nos entendemos muy bien.

El domingo debutó Carla Julià en tu posición. ¿Qué te pareció?

Estoy muy contenta de ver a las jugadoras del Barça B dejando tan buenas sensaciones, y muy feliz por el debut de Carla. Creo que es muy importante tener este tipo de jugadoras preparadas. El nivel que muestran cuando suben es increíble: son muy jóvenes y aun así son capaces de entrar y rendir. También es un alivio tener más opciones en ciertas posiciones, porque la temporada es larga. En mi primer año yo sabía que quizá jugaría menos, pero que tenía que estar lista cuando me tocara. Eso es clave. Creo que solo se ganan títulos cuando todas están involucradas. Este año tenemos una plantilla corta, así que el apoyo de las chicas del filial será fundamental.

Ellas han crecido aquí. Tú llegaste desde fuera más o menos a su edad. ¿Notas mucha diferencia?

Ellas ya entienden el juego del Barça desde pequeñas. Eso marca una diferencia. Jugar en los Países Bajos es muy distinto a jugar aquí, y a mí me llevó tiempo adaptarme. Para ellas quizá es más natural. Y para nosotras es muy bueno que puedan adaptarse tan rápido y tan bien, y que estén preparadas para jugar incluso partidos importantes.

Cuando llegaste parecías tímida e introvertida, pero tus compañeras dicen que eres muy divertida y ya podemos intuirlo por tus bromas en redes sociales. ¿Cuándo sentiste que el vestuario era tu lugar y que dejaste de ser "la nueva"?

(Ríe). Sigo siendo tranquila, pero cuando estoy cómoda, puedo ser yo misma, puedo hacer bromas y tengo más confianza para hablar de muchas más cosas. Me costó un poco, pero aquí Kika [Nazareth] me ayudó mucho, con su personalidad ayudó a sacar la mía.

Iba a preguntarte con quién te llevabas mejor del vestuario...

Kika, sin duda. Aunque también me entiendo muy bien con Salma [Paralluelo].

Esmee Brugts atiende a SPORT en exclusiva

¿Barcelona es casa ya?

Sí. Estos últimos meses me estoy sintiendo muy feliz fuera del campo, más allá del fútbol, que por supuesto es lo importante. Me siento muy bien aquí, con buen clima, buena comida y rodeada de buena gente.

¿Qué queda de la Esmee que dejó los Países Bajos?

Aquí he crecido, al final. Llegué con 20 años y ahora tengo 22, y es una edad en la que desarrollas bastante tu manera de ser. Sigo siendo tranquila y un poco tímida con la gente que no conozco, pero siento que soy más ambiciosa. Y, cuando termine mi carrera, me gustaría poder decir que he conseguido muchas cosas.

Tus ídolos de pequeña eran Ronaldinho, Neymar y luego Lieke Martens. ¿Qué coges de ellos?

Lo que más me gusta de los tres es la creatividad y cómo juegan o jugaban con libertad, la capacidad que tenían para entretener al público. Creo que es lo más divertido de ver en un o una futbolista. Cuando veo jugar a Caro, por ejemplo, disfruto mucho con sus acciones. Y eso trato de copiarlo, de llevármelo a mí.

Tus trenzas ya son parte de tu identidad. ¿Tienen alguna historia?

Son muy cómodas para jugar [ríe]. Me recuerdan a mi madre, ella me peinaba de pequeña para que pudiese estar cómoda cuando practicaba cualquier deporte. Y ahora veo que muchas chicas se las hacen, también, cada una a su manera. Me gusta.

¿Qué es eso de llevar la ropa de calle del Barça cuando vas con la selección? Es muy bonito y original.

¡Es que me encanta esa ropa! Y amo al club, también. Así que para mí es algo muy natural ponérmela. Por ejemplo, la camiseta rosa me gustó muchísimo cuando hicimos la sesión de fotos, y pensé: “La quiero para mí”. La pedí y me la llevé a la concentración. Y desde entonces se ha convertido un poco en algo mío. Ahora ya pienso en cuál será la próxima que llevaré [ríe].

Cuando hablamos hace dos años fue también en una semana de clásico. Era el primero que ibas a disputar y ahora ya has jugado unos cuantos. ¿Qué significa para ti este partido?

Este clásico en concreto que viene ahora creo que es algo personal. Tenemos hambre de respuesta tras lo que sucedió en el último, también en Montjuïc. Tenemos ganas y necesitamos hacerlo mejor para revertir lo del año pasado. Siento que tenemos que hacerlo por nosotras, pero también por la afición y por el club. Siempre quieres ganar un clásico, pero en este... el hambre es mayor.

Esmee Brugts durante la entrevista con SPORT

Y al cabo de cinco días toca el Chelsea, en Londres. A priori el partido más complicado de esta fase de la Champions. Han vuelto a invertir mucho en fichajes. Teniendo en cuenta los últimos duelos contra ellas, ¿sigues sintiendo que sois favoritas?

La gente habla, pero al final yo estoy jugando con las mejores jugadoras del mundo. Es cierto que tenemos una plantilla más corta y ellas quizá tienen una mucho más larga, el doble incluso. Pero al final el partido es el partido, y para nosotras tiene que ser como una final. Tenemos que sacar un buen resultado, sabiendo que el Chelsea es uno de los mejores equipos hoy en día. Así que tendremos que darlo todo.

Tienen un ataque muy fuerte. Como lateral, seguramente te tocará duelos directos contra jugadoras como Thompson —nueva, explosiva, con mucho potencial—, Carpenter, o incluso Lucy Bronze, a quien conoces muy bien. ¿Qué esperas de estos duelos?

Son jugadoras muy potentes y sabemos cómo pueden hacernos daño. Cuando llegue, nos prepararemos lo mejor posible, con mucho trabajo específico. En mi caso, me tocará defender a una de las atacantes más fuertes. Pero es lo mismo que hicimos contra el Bayern: sabíamos que eran el mejor equipo de Alemania y preparamos el partido al detalle. Y salió bien. Si podemos repetir esa preparación, aunque será un partido difícil, estaremos en buen camino.

¿Has visto la foto de Leo Messi en el Camp Nou?

Uf... ¡sí! Increíble. Dice mucho de lo que significa este estadio y el Barça para él.

Cuando eras niña, pediste ir al Camp Nou por tu noveno cumpleaños con tu hermano. El estadio se reabrió el otro día para un entrenamiento del masculino y el regreso está más cerca.

Vamos a visitarlo con el equipo. Tengo muchas ganas, porque nunca he podido jugar allí. Había visto vídeos y fotos, pero estoy muy feliz de que por fin vuelva a abrir. Y claro, para mí sería un sueño jugar un partido allí.

¿Sabías que habrá un vestuario diseñado específicamente para el equipo femenino?

Lo había leído, sí. Para mí es muy importante. Es una forma de reconocer el fútbol femenino dentro del club y lo que hacemos. Es un gesto muy bonito.

¿Qué le dirías a aquella Esmee de nueve años?

Que sea paciente, que trabaje y que disfrute del camino.

Para terminar, voy a enseñarte algo. Una aficionada escribió en 'X' hace unos días: "Esmee, sabemos que estás atenta a las redes sociales. Si estás viendo esto: por favor, no te vayas nunca".

[Ríe]. Qué bueno. Yo aquí me siento en casa, así que no tengo ninguna intención de irme. Soy muy feliz, estoy muy feliz de jugar con estas jugadoras y de competir por la Champions cada año. Por eso no me iría