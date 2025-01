¡El VAR dejó en fuera de juego a Pajor!

La primera decisión dudosa de la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid ha caído del lado que cae siempre, del conjunto blanco. Fue en el minuto 9 cuando una llegada por la derecha de Ona Batlle acabó en gol de Pajor, pero no subió al marcador por un supuesto fuera de juego de la jugadora blaugrana que la realización y el VAR escondieron.

En la final de la Supercopa de España femenina no está implementado el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT), pero sí el VAR, que es quien revisó la jugada: Ona Batlle llegó por la esquina izquierda de la portería defendida por Misa, se la puso en la zurda para, con un disparo al palo largo, sorprender a la meta madridista, que solo pudo rechazar. El balón quedó a pies de Ewa Pajor, que remató a placer y sin oposición.

Cuestión de fe

La juez de línea no dudó en levantar el banderín y el VAR, tras estar un rato revisando la jugada, dio el fuera de juego, lo que obliga a suponer que fue (si lo fue) por muy poco. La realidad es que Pajor estaba más adelantada que las centrales, pero su posición antirreglamentaria es muy dudosa respecto a la lateral zurda, Antonia, que parecía romper claramente el fuera de juego.

Sin embargo, el gol no subió al marcador. Lo más escandaloso de todo es que, antes del gol, sí hubo un par de repeticiones de la jugada, pero tras la decisión de la colegiada no hubo ni una sola. Ni que ofreciera dudas ni que no las ofreciera. La nada más absoluta de la realizació y, se entiende, del VAR, que no confirmó y, de hecho, se ausentó de hacerlo, que Pajor estuviera en fuera de juego. Siempre sale el 36. También en el fútbol femenino. Afortunadamente, el Barça es infinitamente superior a su rival.