Las entradas para el clásico femenino en Montjuïc, a la venta

El próximo sábado 15 de noviembre, a las 16 h, el Estadi Olímpic Lluís Companys acogerá el Barça Femenino - Real Madrid. Este partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga F supondrá el estreno de las de Pere Romeu en Montjuïc en esta temporada, y será especialmente significativo para el equipo, pues la montaña mágica siempre es para las azulgranas un escenario de partidos importantes tanto de Liga como de Champions.

Este será el tercer Barça – Madrid femenino en el Olímpic, una ya tradición que responde al compromiso del FC Barcelona con el fútbol femenino y que comenzó ya previamente en el Spotify Camp Nou en marzo de 2022, en la vuelta de cuartos de final de la UWCL contra este mismo equipo; un hecho que se convirtió en un hito histórico al batir el récord de asistencia de un partido de fútbol femenino hasta ese momento, con un total de 91.553 personas en el Estadio.

Entradas ya a la venta para socios y socias

Las entradas para disfrutar del duelo entre las actuales campeonas de Liga y primeras de la tabla contra las segundas ya están a la venta para socios y socias. El precio para este colectivo es desde 12 €, lo que supone un 40% de descuento (1 entrada por socio/socia) respecto al precio para el público general.

Entradas para peñas y público general a la venta a partir de mañana

Las peñas pueden adquirirlas a un precio a partir de 16 €, con un descuento del 20% respecto del precio para público general utilizando el código FEMPENYES2526; y el público general a un precio a partir de 20€. El público general también puede utilizar el código 'fcb25' adquiriendo de 3 a 6 entradas, para conseguir sus entradas a un precio a partir de 15€ (un 25% de descuento).