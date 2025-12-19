Enric Lluch será el segundo de Pere Romeu

Enric Lluch será el nuevo segundo entrenador de Pere Romeu en el FC Barcelona, según ha podido saber SPORT. El técnico, que se incorporó al staff del actual entrenador el pasado verano de 2024 como asistente, asume ahora de forma oficial el cargo tras la salida de Rafel Navarro hace un mes y medio.

Lluch ya había desempeñado ese rol tanto durante la baja por paternidad de Navarro, segundo de Lluís Cortés, de Jonatan Giráldez y de Pere Romeu, en las primeras semanas de la temporada como en este último mes y medio, tras la marcha del técnico de Gandesa a la selección absoluta de Suiza, pasando del área de analistas al banquillo.

Además, el staff se refuerza con la incorporación de Marc Soler, tal y como adelantó MD. El hasta ahora entrenador del Sant Cugat FC, según ha podido saber este medio, se encargará de la estrategia y el balón parado, funciones que desempeñaba Navarro y que encajan con el perfil que buscaba Pere Romeu.

Así, el staff queda de la siguiente manera: Pere Romeu es el entrenador principal; Enric Lluch, el segundo; Pol Grau, asistente que se encarga del trabajo individual desde este verano; Marc Soler, asistente que se encarga de la estrategia y el balón parado; Uri Casares, entrenador de porteras