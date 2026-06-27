¿Qué encontrará Alexia Putellas en el London City? El proyecto con el que Michele Kang quiere desafiar el orden del fútbol femenino

Cuesta imaginar a Alexia Putellas lejos del Barça. Pero, tras catorce temporadas en el primer equipo azulgrana y después de convertirse en la mayor leyenda de la historia del club, la doble Balón de Oro abrirá una nueva etapa en el London City Lionesses, uno de los proyectos que más expectación y debate generan del fútbol femenino europeo.

"Alexia es la mejor jugadora que ha fichado nunca un club de la WSL. Antes llegaron estrellas como Carli Lloyd, Tobin Heath o Sam Kerr, pero ella aportará un nivel de estrellato que nunca habíamos visto", explican a SPORT voces conocedoras del fútbol inglés. Porque la eterna capitana no solo supone un salto competitivo para un equipo que ya cuenta con Mary Earps, Grace Geyoro, Delphine Cascarino, Van de Donk, Jana Fernández o Lucía Corrales y al que, si nada cambia, también se incorporará Mapi León, como adelantó este medio. También representa un enorme impulso para un club que busca consolidar su identidad, aumentar su masa social y acelerar su crecimiento comercial.

El London City es, según fuentes del entorno del grupo, la gran apuesta de futuro de Michele Kang. Aunque el OL continúa siendo el club más laureado e histórico de su grupo, la WSL representa hoy el mercado con mayor potencial de crecimiento del fútbol femenino y Londres ofrece el escenario perfecto para construir una marca global prácticamente desde cero.

Sobre el césped también encontrará un proyecto diseñado para crecer a gran velocidad. El técnico español Eder Maestre lidera una plantilla que combina futbolistas mediáticas y con experiencia como Mary Earps, Grace Geyoro, Delphine Cascarino, Danielle van de Donk o Kosovare Asllani con otras futbolistas jóvenes con potencial y proyección, como Jana Fernàndez, Lucía Corrales o las inglesas Freya Godfrey o Isobel Goodwin. A ese grupo se suman ahora Alexia y, si nada cambia, también Mapi León, en una apuesta decidida por acelerar el salto competitivo del club.

Markel mueve los hilos

Pero detrás del crecimiento deportivo del proyecto hay otro nombre fundamental: Markel Zubizarreta. Michele Kang aportó la inversión; el exdirector deportivo del Barça, el conocimiento. El primer arquitecto del mejor Barça de la historia dirige hoy la estrategia deportiva de Kynisca Sports, el conglomerado que engloba al London City, el Olympique Lyonnais y el Washington Spirit. Desde su llegada, el grupo ha ido incorporando perfiles que Markel conocía de primera mano: Gonzalo Rodríguez, mano derecha suya en el Barça y actual general manager del London City; Daniel Sánchez, exresponsable de scouting azulgrana; además de varios analistas y especialistas que también formaron parte del crecimiento del club. El primero en llegar fue Jonatan Giráldez, captado inicialmente para el Washington Spirit antes de acabar al frente del Lyon.

Markel Zubizarreta / VICTOR SALGADO (FCB)

La conexión con el Barça tampoco termina en los despachos. En el Lyon están Giráldez e Ingrid Engen; en Londres juegan Jana, Corrales y María Pérez y ahora llegan Alexia y Mapi León. Más que copiar el modelo azulgrana, el grupo de Kang ha ido incorporando a muchas de las personas que participaron en su construcción.

No todos esos movimientos responden, sin embargo, a la misma lógica. La llegada de Alexia —como la de Mapi— responde al deseo de afrontar un nuevo reto tras conquistar todos los títulos posibles con el Barça. Muy diferente fue el caso de Lucía Corrales, una futbolista por la que el club apostaba de cara al futuro y que decidió aceptar la propuesta del London City, previo pago de cláusula (medio millón de euros), atraída por unas condiciones económicas muy superiores.

La sostenibilidad del proyecto

El proyecto, sin embargo, divide opiniones en Inglaterra. "Hay quien admira la ambición de Michele Kang y la inversión que está realizando en el fútbol femenino, pero también existe bastante escepticismo sobre la sostenibilidad del modelo", apuntan las mismas fuentes. Las dudas no son casuales. En la temporada 2024-25, cuando el London City logró el ascenso a la WSL, el club registró unas pérdidas operativas de alrededor de 10,6 millones de libras pese a ingresar menos de un millón (£902.000), mientras que el grupo de Michele Kang había inyectado más de 22 millones de libras en las dos temporadas anteriores. Con una plantilla reforzada ahora con futbolistas como Mary Earps, Grace Geyoro, Delphine Cascarino, Alexia Putellas y, previsiblemente, Mapi León, el desafío económico será todavía mayor.

No en vano, la WSL establece un límite salarial vinculado a los ingresos de los clubes (el 80% de su facturación, con un margen adicional de hasta cuatro millones de libras), por lo que el London City necesitará aumentar de forma muy significativa sus ingresos comerciales para sostener un proyecto de esta dimensión. Ahí vuelve a aparecer la importancia de Alexia. Su impacto no solo se mide sobre el césped; también puede convertirse en el gran motor comercial del club y en la pieza capaz de acelerar el crecimiento de una entidad que todavía está construyendo su identidad.

La incógnita Champions

El siguiente objetivo será la Champions. Ahí aparece otro de los grandes interrogantes. London City y OL pertenecen al mismo grupo empresarial y, si ambos logran clasificarse para Europa, el conglomerado deberá adaptar su estructura accionarial mediante fórmulas similares a las utilizadas por otros grupos del fútbol masculino para cumplir con la normativa de la UEFA, que mantiene un 'blindaje' ante la multipropiedad. Una solución que, según se percibe en Inglaterra, no estará exenta de polémica. En el club inglés aseguran que podrán jugar la máxima competición europea.

Alexia ha elegido un nuevo reto lejos del Barça. Pero su llegada también simboliza algo más. Representa el desembarco de la mayor estrella del fútbol femenino en un proyecto que aspira a cambiar el equilibrio de poder en Europa. Un proyecto que ha ido creciendo incorporando a buena parte de las personas que construyeron el Barça campeón. Porque si el club azulgrana ha sido el gran referente de la última década, en Londres tienen claro que la forma más rápida de acercarse a ese nivel pasa por rodearse del talento y del conocimiento que lo hicieron posible