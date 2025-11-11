Así quedan los emparejamientos de octavos de la Copa de la Reina: cruces y rivales de Barcelona y Real Madrid

La Copa de la Reina avanza en firme hacia su fase más decisiva. Una vez celebrado el sorteo de los octavos, los 16 equipos todavía en pie ya conocen a su próximo rival en la competición copera.

El elenco de participantes en los octavos de final de la Copa de la Reina está formado por 14 equipos de Liga F y 2 de Primera RFEF: Alavés y CE Europa. Además, esta será la primera ronda que contará con la participación de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granada, Costa Adeje Tenerife, Real Sociedad y Eibar, los ocho mejores clasificados de la temporada anterior.

Los recién incorporados ejercerán como visitantes en sus respectivas eliminatorias, lo que otorga el factor público a los humildes Alavés y Europa y a los equipos que han tenido que superar alguna ronda en la presente edición de la Copa de la Reina.

¿Cómo quedan los octavos de final de la Copa de la Reina 2025?

Deportivo Alavés - FC Barcelona

CE Europa - Athletic Club

Alhama - Atlético de Madrid

Levante Badalona - Granada

Espanyol - Real Madrid

Sevilla - Tenerife

Madrid CFF - Eibar

Deportivo - Real Sociedad

Los octavos de final de la Copa de la Reina 2025/26 arrancarán el próximo viernes 19 de diciembre y se extenderán hasta el domingo 21. La fecha y hora exacta de cada uno de los 8 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.