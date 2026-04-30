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La Perla

Elena Vizuete, talento precoz y liderazgo desde la Barça Escola

La centrocampista de 2010, capitana del Juvenil, lideró la conquista de la Liga con un golazo en el derbi ante el Espanyol y destaca por su talento, creatividad y personalidad

Elena Vizuete en el derbi juvenil contra el Espanyol para ganar la Liga

Elena Vizuete en el derbi juvenil contra el Espanyol para ganar la Liga / FCB

Maria Tikas

Maria Tikas

En la octava entrega de La Perla ponemos el foco en Elena Vizuete (2010), una de las futbolistas con más talento diferencial del fútbol base azulgrana. Centrocampista de gran talento y personalidad, ya ejerce como capitana en el Juvenil, donde ha sido protagonista en la conquista de la Liga.

En el derbi ante el Espanyol, firmó una actuación decisiva: marcó un golazo para el 0-4 y firmó una gran jugada en el tercero, confirmando su peso en el equipo en un partido clave.

Interior zurda, destaca por su calidad técnica y su capacidad para moverse entre líneas. Tiene facilidad para girarse en espacios reducidos, buena lectura del juego, cambios de orientación precisos y una conducción limpia, siempre con el balón pegado al pie. Creativa, con buen disparo y llegada, es una futbolista que marca diferencias en tres cuartos.

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Formada en la Masia, de hecho empezó en la Barça Escola, combina talento con carácter competitivo y liderazgo. Además, es habitual tanto en la selección catalana como en las categorías inferiores de la selección española, donde sigue creciendo —actualmente en la sub-17—. Pronto empezaremos a escuchar su nombre