DIRECTO
BARÇA FEMENINO
Eibar - Barcelona, en directo: resultado y goles en vivo | Liga F
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Eibar y el FC Barcelona femenino correspondiente a la sexta jornada de la Liga F
Este dato de Marc Andrés... El primer gol de Serrajordi, con 17 años, no entra en el TOP3 de goleadoras más jóvenes
MIN 17 (0-1)
Tras una larga revisión, la colegiada da por bueno el tanto de Serrajordi. Jugada con Alexia y Sydney y excelente golpeo de la centrocampista de 17 años
MIN 15 (0-1)
¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOLAZO DE CLARA SERRAJORDI PARA ESTRENARSE CON EL PRIMER EQUIPO!
MIN 13 (0-0)
A las manos de Eunate el disparo de Vicky. Otro más. El Eibar está muy junto y está obligando al Barça a combinar rápido y salir por las bandas
MIN 11 (0-0)
A las manos de Eunate el remate de cabeza de Pajor tras una gran jugada de Alexia y Sydney
MIN 10 (0-0)
Controla Eunate Astralaga otro intento de Vicky
MIN 9 (0-0)
¡Y ahora Sydney! Ha probado el chut de primeras la suiza desde el interior del área. Se ha marchado por poco
MIN 7 (0-0)
Ocasión para el Barça. No le ha salido bien el remate a Vicky a pase de Salma porque ha estado muy encima de Vicky Tukumbuke
MIN 3 (0-0)
Efectivamente, está jugando Serrajordi de pivote, Vicky en el lugar de Aitana y Sydney de extremo zurdo. Salma, de lateral
MIN 1 (0-0)
¡Aaaaaarranca el partido en Ipurúa!
- Buenas noticias con Fermín López
- Lesión Lamine Yamal: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- La confesión de Pinto sobre Lamine Yamal deja a Pedrerol atónito: '¿Estás de coña?
- Se agrava el lío con Lamine Yamal
- Lío a la vista con Etta Eyong
- La incógnita es Lamine Yamal
- El último guiño de Julián Álvarez al FC Barcelona
- El portero del Barça que nadie vio venir