Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
DIRECTO

DIRECTO

BARÇA FEMENINO

Eibar - Barcelona, en directo: resultado y goles en vivo | Liga F

Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Eibar y el FC Barcelona femenino correspondiente a la sexta jornada de la Liga F

Clara Serrajordi marcó en Ipurúa, con 17 años, su primer gol con el primer equipo del Barça

Clara Serrajordi marcó en Ipurúa, con 17 años, su primer gol con el primer equipo del Barça / FCB

Maria Tikas

Maria Tikas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas