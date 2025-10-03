Eibar - Barça femenino: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga F

Vuelve a rodar el balón para el FC Barcelona femenino. Turno de desplazarse hasta el norte para jugar en Ipurua frente al Eibar, en un encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la Liga F. Las blaugranas llegan a este encuentro como líderes indiscutibles y en solitario con un pleno de victorias, mientras que las vascas sumaron el fin de semana pasado la primera victoria de la temporada consiguiendo, así, salir de la zona de descenso.

La gran novedad para este encuentro será la ausencia de Clàudia Pina, quien sufre unas molestias en el aductor de la pierna derecha, derivadas de una sobrecarga muscular. Por precaución, no entrará en la convocatoria ante el conjunto armero, aunque está previsto que pueda reincorporarse al grupo en el siguiente entrenamiento. La baja de Pina, eso sí, supone un contratiempo en pleno momento dulce de la futbolista. En la otra cara de la moneda estará la presencia de Kika Nazareth, de quien Pere Romeu confirmó en la previa del encuentro que regresará después de seguir un plan específico estas dos últimas semanas.

"El equipo va en buena dinámica, estamos haciendo un buen fútbol con partidos muy enérgicos en ataque y concediendo muy poco atrás, que es algo que queríamos mejorar respecto a la temporada pasada. El fútbol es muy exigente y, de un día para otro, las cosas no van tan bien y la gente pone alarmas en todos los sitios", comentaba Romeu durante la mañana del viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Víspera europea

Este encuentro será el último que disputará el cuadro catalán antes de debutar en la UEFA Women's Champions League. Lo hará este martes 7 de octubre a partir de las 21:00 horas recibiendo en el Estadi Johan Cruyff al Bayern de Múnich. Por ello, se prevé que el técnico blaugrana realice algunas rotaciones con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma al estreno europeo frente a las alemanas.

No obstante, el encuentro en Ipurua no será nada sencillo, tal y como recordó Pere Romeu en la previa del partido: "El Eibar es un equipo que te viene buscar bastante arriba, es intenso en los primeros segundos de la presión postperdida, llega con mucha gente al área, centra desde muchas posiciones del campo, es peligroso a balón parado... Nos exigirá mostrar un buen nivel, nos obligará a ser precisas en los metros finales porque bajará el bloque con una línea de cinco".

Horario, dónde ver y alineaciones probables

El derbi entre el Eibar y el FC Barcelona se disputa este sábado, 4 de octubre, a las 15.00h en Ipurua. Podrá verse en DAZN y en el minuto a minuto de SPORT.

Alineaciones probables:

Eibar: Astralaga; Patri Ojeda, Etxezarreta, Masegur, Carla Andrés, Garazi; A. Belem, Arena Altonaga, E. Moreno; Laura Camino y O. Clement.

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Aitana, Schertenleib; Vicky López, Pajor y Salma.