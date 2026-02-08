En Directo
FC Barcelona (F)
DUX Logroño - Barcelona, en directo hoy: el partido de la Liga F, en vivo
Sigue el minuto a minuto del duelo entre el DUX Logroño y el FC Barcelona de la 19ª jornada de la Liga F
MIN 24 (0-0)
Y ha rematado ahora Ranera en un córner. Protestan las jugadoras del Barça porque el balón lo ha tocado una jugadora del DUX. Pero será saque de puerta
MIN 23 (0-0)
Centro muy cerrado. Ha metido la pierna Carla Julià pero sin fortuna
MIN 21 (0-0)
Domina el Barça y, a pesar de todo, está teniendo buen ritmo y el balón está fluyendo bien
MIN 18 (0-0)
La ha tenido Carla Julià tras un gran centro de Graham. Le ha intentado pegar con el exterior de la zurda y se le ha ido un poco
MIN 14 (0-0)
Intenta chutar Kika tapada por las defensas rivales y protege bien el balon Miralles ante la presión de Salma
MIN 13 (0-0)
A la barrera el lanzamiento de falta de Graham
MIN 11 (0-0)
Ahora está jugando Graham en la derecha, Vicky más en la izquierda y Kika más en el centro
MIN 10 (0-0)
Buena recuperación de Kika tras una acción peligrosa de Rebeca. Vuelve a tener la posesión el Barça
MIN 8 (0-0)
¡Al palo Salma! La zaragozana estrella un balón contra la madera tras un centro maravilloso de Carla Julià
MIN 7 (0-0)
Vicky la pica para Kika, se intenta llevar el balón con el tacón Salma y luego Sydney, pero la recupera el DUX
