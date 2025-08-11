Dragoni repetirá cesión en la Roma

Giulia Dragoni progresa viento en popa en la recuperación de la lesión en el tobillo que sufrió a mediados de abril y ya sabe dónde jugará esta temporada si todo sigue evolucionando así de bien. La joven centrocampista italiana, que llegó a la Masia con 16 años, repetirá cesión en la Roma, según ha podido saber SPORT.

Tras una temporada y media en el Barça B y en dinámica de primer equipo, hace un año tanto el club como la jugadora y su entorno decidieron que lo mejor para su carrera —y para el Barça— era que saliese cedida para foguearse en la élite. De hecho, ya disputó el Mundial de 2023 con la selección absoluta y fue una de las grandes sensaciones del torneo celebrado en Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que Italia cayó en la fase de grupos.

Salió cedida a la Roma después de renovar su contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2027 y, antes de sufrir la lesión en el tobillo, jugó 32 partidos. Se convirtió rápidamente en una pieza importante para Alessandro Spugna, aunque fue perdiendo algo de protagonismo a partir de enero. Marcó 3 goles en 6 partidos de Champions, 2 en 5 encuentros de Coppa y 1 gol y 1 asistencia en la Serie A.

APUESTA DE FUTURO

Cuando Markel Zubizarreta y Jordi Ventura la ficharon del Inter en enero de 2023 lo hicieron como una apuesta de futuro, ya que se trataba de una incorporación estratégica. La idea era que terminase de formarse en el filial azulgrana y que fuese entrando, poco a poco, en dinámica de primer equipo.

Tanto en el club como en el staff la siguen considerando una futbolista con mucho talento y potencial, y creen que lo mejor es que vuelva a salir cedida para seguir creciendo. Se operó del tobillo en Barcelona y ha estado realizando la recuperación con el personal médico y de readaptación de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Ahora ya está casi a punto, y su salida en calidad de préstamo se hará efectiva una vez reciba la luz verde del equipo médico.

La idea de Dragoni es hacer otro ‘Erasmus’ en su tierra para volver definitivamente la próxima temporada y quedarse. Quiere hacer carrera en el Barça