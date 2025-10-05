Dragoni regresa con un golazo antes de enfrentarse al Madrid y al Barça en la Champions

Giulia Dragoni volvió a sentirse futbolista. Seis meses después de su lesión de tobillo, que la obligó a pasar por quirófano, la joven italiana reapareció este sábado con la Roma y lo hizo como mejor sabe: con un golazo. Su tanto, el cuarto y definitivo en la goleada ante el Parma, culminó un regreso por todo lo alto justo antes del inicio de la Champions League.

Renovada hasta el 30 de junio de 2027, Dragoni salió hace un año cedida a la Roma, donde se convirtió rápidamente en una pieza importante para Alessandro Spugna. Antes de su lesión, sufrida el 19 de abril en un partido contra el Inter, había disputado 32 encuentros, con un balance de seis goles (tres en Champions, dos en Coppa y uno en Serie A) y una asistencia. Su protagonismo había disminuido algo desde enero, pero seguía dejando huella por su personalidad y su calidad.

La operación se realizó en Barcelona, y gran parte de la recuperación la completó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, junto al equipo médico del Barça. Tanto la jugadora como el club consideraron que lo mejor para su progresión —porque Dragoni sigue siendo una apuesta de futuro azulgrana— era repetir cesión en la Roma para seguir creciendo con minutos y responsabilidad.

Ya incorporada al grupo desde hace unas semanas, Dragoni volvió a vestirse de corto este fin de semana. Entró al campo en el minuto 64, en sustitución de Evelyne Viens, y tardó solo nueve minutos en dejar su sello. Arrancó desde su propio campo, condujo con una técnica exquisita, sorteó rivales hasta la frontal y soltó un disparo imparable a la escuadra.

Un regreso de ensueño antes de dos citas muy especiales: este miércoles, la Roma visitará al Real Madrid en el estreno de la Champions, y once días después recibirá en la città eterna a ‘su’ Barça, el club que la fichó con solo 16 años y en el que sigue depositado gran parte de su futuro