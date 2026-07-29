Dragoni se marchará traspasada al Chelsea

Giulia Dragoni está a un paso de convertirse en nueva jugadora del Chelsea. The Athletic adelantó el acuerdo entre el conjunto londinense y la internacional italiana, y SPORT ha podido confirmar que la operación se cerrará mediante un traspaso, con el que la centrocampista pondrá fin a su vinculación con el Barça.

La futbolista, de solo 19 años, llega después de despedirse esta misma semana de la Roma, club en el que ha militado las dos últimas temporadas como cedida por el Barça. En su mensaje de despedida, la italiana agradeció al conjunto romano la confianza recibida durante una etapa clave en su crecimiento. Especialmente brillante fue su segunda vuelta del último curso, en la que se consolidó como una de las futbolistas más determinantes del equipo. Cerró su etapa allí con 29 partidos, ocho goles y cuatro asistencias.

Su salida del Barça era un escenario que ya se intuía. Pere Romeu dejó entrever durante el acto de su renovación que la competencia en las posiciones ofensivas y en el centro del campo hacía muy difícil encontrarle un hueco en la plantilla del primer equipo. La apuesta del club pasaba por buscar una salida definitiva para la italiana, que ahora continuará su carrera en Inglaterra.

Giulia Dragoni tras ganar la Champions con el Barça / UEFA

El Chelsea llevaba tiempo siguiendo la evolución de Dragoni y, de acuerdo con la información publicada por The Athletic y la BBC, considera que su polivalencia ha sido uno de los factores clave para apostar por su fichaje. La italiana puede actuar en ambas bandas, como mediapunta e incluso en posiciones del centro del campo, una versatilidad muy valorada por Sonia Bompastor.

Así, Dragoni reforzará una plantilla que busca recuperar el título de la Women's Super League tras perderlo la pasada temporada a manos del Manchester City. La italiana se convertiría en uno de los nuevos refuerzos del conjunto inglés, con el objetivo de volver a dominar Inglaterra y pelear por la Champions.

La primera internacional de la Masia

Dragoni llegó al Barça en el verano de 2023 con 16 años procedente del Inter de Milán como una de las mayores promesas del fútbol europeo. De hecho, fue la primera futbolista internacional en residir en la Masia. Sin embargo, la enorme competencia en la plantilla azulgrana limitó sus oportunidades con el primer equipo, con el que disputó diez partidos oficiales y marcó un gol.

En junio de 2024 renovó su contrato con el Barça antes de encadenar dos cesiones en la Roma, donde terminó de explotar. Además de convertirse en una pieza importante del conjunto italiano, la centrocampista suma ya 24 internacionalidades con la selección absoluta de Italia desde que debutó con apenas 16 años y fue una de las integrantes de la selección que disputó el Mundial de 2023.

Si no se produce ningún giro inesperado, la italiana cambiará ahora Barcelona por Londres para iniciar una nueva etapa en el Chelsea. Un movimiento que permitirá al Barça cerrar una salida definitiva de una de las mayores promesas del fútbol italiano y al conjunto inglés incorporar a una futbolista de enorme proyección y con experiencia tanto al máximo nivel europeo como internacional