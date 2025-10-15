Dónde ver el Roma - Barcelona de la Champions Femenina hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Roma se dan cita en el Stadio Tre Fontane hoy martes 15 de octubre a las 21:00 horas (CET) para disputar la segunda jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Te contamos a qué hora juega el Barcelona su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Con el demoledor estreno ante el Bayern de Múnich (7-1) todavía reciente, el Barça se desplaza hasta la capital italiana para dar continuidad a un inicio de temporada pletórico. Más allá de su contundente estreno en Champions las azulgranas registran 21 puntos de 21 posibles en la Liga F y un balance de 37 goles a favor y 1 en contra.

Si bien es cierto que nunca es fácil visitar el feudo de la Roma, las giallorossi no han tenido un estreno soñado en la máxima competición europea. Su primer partido en la presente edición de la Champions League Femenina se saldó con una dolorosa goleada contra el Real Madrid (6-2) en un partido que, pese a llegar a igualar en dos ocasiones durante la primera media hora, terminaron dejando escapar antes de lo esperado.

Conseguir la victoria esta noche no es capital, aunque sí allanaría enormemente el camino del Barça hacia las cuatro primeras posiciones de la clasificación, las que dan acceso directo a los cuartos de final. Con la intimidante visita al campo del Chelsea en el horizonte, cada punto sumado hasta entonces puede terminar siendo vital.

¿Dónde ver hoy gratis por TV el Roma - Barcelona de la Champions Femenina

El partido entre FC Barcelona y Roma, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga, y tres de ellos serán de las azulgranas.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Roma a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.