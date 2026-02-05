Copa de la Reina
Dónde ver el Real Madrid - Barcelona de la Copa de la Reina hoy gratis por TV y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Real Madrid y en qué canal de TV ver en abierto los cuartos de final de la Copa de la Reina desde España
FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Estadio Alfredo Di Stefano hoy jueves 5 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la Copa de la Reina. Las azulgranas, vigentes campeonas de la copetición, se preparan para afrontar el tercer Clásico de la temporada con el objetivo de seguir el guión de los dos anteriores.
Con una racha de doce victorias consecutivas bajo el brazo, el Barça se desplaza hasta la capital con ganas de dar continuidad a este buen momento. Las de Pere Romeu se estrenaron en la presente edición del torneo del K.O. con una contundente victoria ante el Deportivo Alavés (1-6), y esta noche afrontan el mayor desafío posible en su camino hacia la defensa del título.
El Real Madrid, que en su camino hacia cuartos se deshizo del Espanyol, afronta el tercer Clásico de la temporada con ganas de revancha. En el reciente precedente de la Supercopa, las blancas cayeron por 0-2 y perdieron la posibilidad de conquistar el primer título de la temporada, mientras que en liga sucumbieron por un abultado 4-0.
¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de la Copa de la Reina hoy gratis por TV y online?
En España, el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina entre Barça y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo de TV3.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de cuartos entre Barça y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, crónica y declaraciones de los protagonistas.
