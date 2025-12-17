Dónde ver el París FC - Barcelona de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y París FC se dan cita en el Stade Jean Bouin hoy miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la sexta y última jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las azulgranas se trasladan hasta la capital francesa con el objetivo de certificar un billete directo a cuartos que ya tienen prácticamente en el bolsillo.

Con 13 puntos de 15 posibles en el casillero y un imponente average de +15, el Barça afronta el desenlace de la novedosa fase liga como líder de la clasificación. A las de Pere Romeu les bastaría con empatar para acceder de manera directa a cuartos de final sin estar pendiente de otros resultados, aunque una derrota tampoco supondría ningún drama teniendo en cuenta la enorme diferencia de goles respecto a sus más inmediatas perseguidoras.

Tampoco es urgente la situación del París FC, que ya se sabe de antemano integrante del playoff. Las parisinas tienen prácticamente imposible ascender hasta las cuatro primeras posiciones de la clasificación, pero tampoco tienen opciones matemáticas de quedar relegadas a la zona de eliminación directa.

El París FC, próximo rival del Barça en la Champions League Femenina / EFE

¿Dónde ver el París FC - Barcelona de la Champions Femenina hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y París FC, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga, y tres de ellos serán de las azulgranas.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y París FC a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.