Dónde ver el Madrid - Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Madrid CFF se dan cita en el Estadio Fernando Torres hoy domingo 31 de mayo a las 16:00 horas (CEST) para enfrentarse en la jornada 30 de la Liga F, la última de competición en el campeonato doméstico. Las azulgranas afrontan el último compromiso de la temporada sin ningún tipo de aliciente más allá de dedicarle un último baile a Alexia, Mapi y Ona Batlle, que ya han confirmado que no seguirán en la próxima temporada.

El Barça afronta el cierre de la competición con la motivación de conseguir una victoria que les permita despedirse con buen sabor de boca de una temporada histórica. La victoria en la Champions League de la semana pasada terminó de redondear el excelente año de las azulgranas, en el que también han celebrado la conquista de la Copa de la Reina, la Liga F y la Supercopa de España.

El último rival del Barça en la temporada 2025/26 será el Madrid CFF, que recibe a las campeonas con la motivación de dar continuidad a su buen cierre de año. Las madrileñas vienen de celebrar dos victorias ante Sevilla y Granada que les permitieron salir del pozo resultadístico en el que se encontraban desde el pasado 15 de marzo.

El Madrd CFF, último rival del Barça en la temporada 2025/26 / Liga F

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