Dónde ver el DUX Logroño - Barcelona de la Liga F hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y DUX Logroño se dan cita en el Estadio Municipal Las Gaunas hoy domingo 8 de febrero a las 18:00 horas (CET) para disputar la jornada 19 de la Liga F. Las azulgranas afrontan un partido más en su maratoniano calendario con el objetivo de seguir manteniendo su amplia ventaja en lo más alto de la clasificación doméstica.

Con el billete a semifinales de Copa en el bolsillo tras golear al Real Madrid (0-4), el equipo dirigido por Pere Romeu cambia el 'chip' a modo liga con la firme voluntad de dar continuidad a su hegemonía. Con la derrota ante la Real Sociedad como única mancha en un expediente prácticamente inmaculado, el Barça afronta el partido con 51 puntos en su casillero particular, 10 más que su más inmediato perseguidor.

El próximo rival del Barça será el DUX Logroño, que se encuentra en una nube en el momento de recibir al líder de la competición. La contundente victoria ante el Alhama (0-4), la primera del curso para las riojanas, les ha permitido escapar de la zona de descenso, y esta tarde intentarán defender esta posición de privilegio con uñas y dientes.

El DUX Logroño, próximo rival del Barça en la Liga F / Liga F

¿Dónde ver el DUX Logroño - Barcelona de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y DUX Logroño se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2 (M71 O114).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y DUX Logroño a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.