Dónde ver el Granada - Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Granada se dan cita en el Nuevo Los Cármenes hoy sábado 21 de febrero a las 18:15 horas (CET) para disputar la jornada 21 de la Liga F. Las azulgranas afrontan el partido con la voluntad de seguir ampliando su ventaja en lo más alto de la clasificación doméstica frente a un Real Madrid que cuenta con una carga extra de dos partidos tras la disputa de los playoffs de la Champions League Femenina.

El Barça afronta un nuevo compromiso doméstico con la intención de seguir su estela triunfal, que le ha llevado a contar por victorias todos sus compromisos desde la sorprendente derrota ante la Real Sociedad en el ya lejando 2 de noviembre. Las de Pere Romeu llegan a la ciudad nazarí con 57 puntos en su cuenta particular, 10 más que un Real Madrid que figura como su más inmediato perseguidor.

El próximo rival del Barça será un Granada que se encuentra en estado de gracia. Con cinco victorias en las seis últimas jornadas, el cuadro andaluz se ha afincado en la zona de la tranquilidad de la clasificación, muy lejos de Europa pero también de los puestos de descenso.

El Granada, próximo rival del Barça en la Liga F / @GranadaCF_Fem

¿Dónde ver el Granada - Barcelona de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Granada se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. A nivel autonómico, TV3 también retransmitirá el partido en Catalunya.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 1 (M71 O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Eibar a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.