Dónde ver el Espanyol - Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Espanyol se dan cita en la Ciutar Esportiva Dani Jarque hoy miércoles 22 de abril a las 19:00 horas (CET) para disputar la jornada 26 de la Liga F. Las azulgranas afrontan su próximo desafío con la ambición de dejar sellado uno de los grandes objetivos de la temporada y poder centrar todas sus energías en la conquista de la Champions League Femenina.

El Barça llega a la presente jornada liguera con 72 puntos acumulados en su casillero particular, 13 más que un Real Madrid que figura como su más inmediato perseguidor. Una victoria este miércoles permitiría a las de Pere Romeu cantar el alirón y coronarse como campeonas a falta de cuatro jornadas para el final.

El primer obstáculo entre el Barça y la conquista anticipada del título será un Espanyol sin grandes alicientes más allá de la posibilidad de imponerse ante su rival ciudadano. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras, la balanza se inclinó hacia el lado azulgrana gracias a los goles de Alexia Putellas y Ewa Pajor.

Pere Romeu y Sara Monforte en la previa del derbi / FCB

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