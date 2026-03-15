Dónde ver el Dépor Abanca - Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV, en directo y online

FC Barcelona y Dépor Abanca se dan cita en Riazor hoy domingo 15 de marzo a las 12:00 horas (CET) para disputar la 22ª jornada de la Liga F. El equipo azulgrana busca tres puntos que los mantenga en lo más alto de la clasificación, donde es líder destacado con una cómoda ventaja respecto al Real Madrid.

Las jugadoras de Pere Romeu regresan al campeonato liguero dos semanas después de su último compromiso en la Liga F. Después del parón de selecciones, el conjunto azulgrana midió sus fuerzas con el Badalona en las semifinales de la Copa de la Reina, donde no pudieron pasar del empate en el partido de ida. Sin excusas y con la obligación autoimpuesta de sumar de tres en tres, el Barça quiere recuperar sensaciones antes del decisivo partido de vuelta de las semifinales del torneo copero.

El Barcelona se enfrentó al Levante Badalona el jueves 12 de marzo en semifinales de Copa de la Reina / AFP7

Visitarán Riazor para medirse a un Dépor Abanca que se sitúa undécimo en la tabla clasificatoria. Lejos de los puestos de descenso, el equipo gallego necesitará de un partido más completo que los recientes para frenar el vendaval ofensivo azulgrana. En clave Barça, Graham y Kika estarán disponibles; también hay buenas noticias sobre Cata Coll, que ya ha empezado a trabajar parcialmente con el grupo, mientras que Mapi León sigue evolucionando favorablemente de su lesión, aunque todavía es baja

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