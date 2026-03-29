LIGA F
Dónde ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la Liga F hoy gratis por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Real Madrid y cómo ver el clásico de la Liga F en abierto desde España
FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Estadio Alfredo Di Stefano hoy domingo 29 de marzo a las 21:00 horas (CET) en el marco de la jornada 24 de la Liga F. Azulgranas y blancas se preparan para el segundo de sus tres enfrentamientos a lo largo de los próximos días, serie en la que de momento mandan las de Pere Romeu.
Hace apenas unos días, el Barça goleó a su gran rival en la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina. El contundente 2-6 con el que saldaron su compromiso en el feudo blanco deja el pase a la siguiente ronda de las de Pere Romeu prácticamente visto para sentencia, aunque todo se resolverá el próximo jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou.
En medio de esta eliminatoria europea, azulgranas y blancas también se enfrentarán en la Liga F en un partido que puede terminar de sentenciar la carrera por el título. 10 puntos separan ahora mismo a ambos conjuntos, por lo que una victoria del Barça supondría un golpe casi definitivo al campeonato doméstico.
¿Dónde ver el Real Madrid - Barcelona de la Liga F gratis por TV?
El partido entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 24 de la Liga, se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo de TV3.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que cuenta con los derechos de la competición. El clásico entre Barça y Real Madrid se podrá ver a través de la app de DAZN y del canal DAZN 1 (M71).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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