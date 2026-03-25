Dónde ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la Champions Femenina hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Estadio Alfredo Di Stefano hoy miércoles 25 de marzo a las 18:45 horas (CET) para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina. Azulgranas y blancas se preparan para el primero de sus tres cara a cara a lo largo de los próximos días, en los que se enfrentarán dos veces en la máxima competición europea y una en la Liga F.

El Barça consiguió el billete hacia los cuartos de final de la Champions League de manera directa gracias a la primera posición en la que finalizaron la fase liga. Ahora, las azulgranas se preparan para volver a la acción en Europa en el cuarto de los siete clásicos que se disputarán en la presente temporada.

Más larga fue la travesía del Real Madrid, que tuvo que acudir a los playoffs para sellar su presencia entre los ocho mejores equipos de Europa. Las blancas, que se quedaron a las puertas del acceso directo, completaron una meritoria eliminatoria ante el París FC, al que se impusieron tanto en la ida (2-3) como en la vuelta (2-0).

Barça y Real Madrid protagonizan el plato fuerte de la jornada en la Champions League Femenina / EFE

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El partido entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3.

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