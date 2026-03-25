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CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

Dónde ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la Champions Femenina hoy gratis por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Real Madrid y cómo ver el clásico de la Champions League en abierto desde España

Sigue el partido entre Madrid y Barça de cuartos de la Champions, en directo

El FC Barcelona se enfrenta al Real Madrid hoy miércoles 25 de marzo en los cuartos de final de la Champions League Femenina

El FC Barcelona se enfrenta al Real Madrid hoy miércoles 25 de marzo en los cuartos de final de la Champions League Femenina / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC BarcelonaReal Madrid se dan cita en el Estadio Alfredo Di Stefano hoy miércoles 25 de marzo a las 18:45 horas (CET) para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina. Azulgranas y blancas se preparan para el primero de sus tres cara a cara a lo largo de los próximos días, en los que se enfrentarán dos veces en la máxima competición europea y una en la Liga F.

El Barça consiguió el billete hacia los cuartos de final de la Champions League de manera directa gracias a la primera posición en la que finalizaron la fase liga. Ahora, las azulgranas se preparan para volver a la acción en Europa en el cuarto de los siete clásicos que se disputarán en la presente temporada.

Más larga fue la travesía del Real Madrid, que tuvo que acudir a los playoffs para sellar su presencia entre los ocho mejores equipos de Europa. Las blancas, que se quedaron a las puertas del acceso directo, completaron una meritoria eliminatoria ante el París FC, al que se impusieron tanto en la ida (2-3) como en la vuelta (2-0).

Barça y Real Madrid protagonizan el plato fuerte de la jornada en la Champions League Femenina

Barça y Real Madrid protagonizan el plato fuerte de la jornada en la Champions League Femenina / EFE

¿Dónde ver el Real Madrid - Barcelona de la Champions Femenina gratis por TV?

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

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