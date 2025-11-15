Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Estadi Olímpic Lluís Companys hoy sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas (CET) para disputar la undécima jornada de la Liga F. Más allá de las rencillas y cuentas pendientes entre ambos conjuntos, el primer clásico de la temporada puede tener un importante efecto a nivel clasificatorio.

Después de dos contundentes actuaciones ante el Deportivo en liga y el OH Leuven en Champions, el Barça regresa a Montjuïc para recibir la visita de su gran rival en los últimos tiempos. La distancia entre azulgranas y blancas en la clasificación es actualmente de 4 puntos, por lo que una victoria de las primeras les permitiría escaparse en la carrera por el título.

Si bien es cierto que el empate ante el París FC en Champions supone un 'varapalo' a las puertas del Clásico, lo cierto es que el Real Madrid afronta el partido en un estado de forma envidiable. Antes del tropiezo en Europa, las de Pau Quesada venían de una racha de siete victorias consecutivas que les había permitido mantener el ritmo del Barça.

¿Dónde ver por TV y online el Clásico de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid?

En España, el Clásico de la Liga F entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en abierto a través de la aplicación de DAZN App Gratis. Del mismo modo, la plataforma emitirá el partido a través del canal DAZN 2 (M71).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.